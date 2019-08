Rosario Robles presenta casi 70 mil pesos para evitar ser detenida

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, exhibió los casi 70 mil pesos que le fueron requeridos para hacer efectiva la suspensión que la protege de ser detenida.

A pesar de que hasta el momento diversos jueces del país han informado que no existe una orden de aprehensión contra Robles, el juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal aún no define si le concederá la suspensión definitiva por lo que la provisional permanece vigente.

La también ex Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) solicitó el amparo para evitar su detención luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputarla por ejercicio indebido del servicio público derivado de la investigación de supuestos desvíos millonarios durante su gestión al frente de las dependencias en las que fue asignada durante el sexenio pasado.

Ayer lunes, dio a conocer Rosario Robles que el próximo 8 de agosto comparecerá ante el juez de control del Reclusorio Sur que la requiere para que la Fiscalía General de la República formule imputación en su contra por ejercicio indebido del servicio público.

Asimismo, la exfuncionaria dijo que existe un "linchamiento mediático" en su contra, por lo que, asegura, pone en riesgo su integridad.