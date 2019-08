Rosario Robles sale de audiencia; no la vinculan a proceso

La situación jurídica de Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), será definida hasta el próximo lunes luego de que su defensa solicitó tiempo para presentar datos de prueba ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Luego de siete horas y media de audiencia, en las que Robles y sus abogados escucharon los argumentos de la FGR para formular imputación en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público, la defensa de la exfuncionaria solicitó no resolver su situación jurídica aún.

La FGR acusó a Robles de dicho delito por no informar al expresidente Enrique Peña Nieto sobre supuestos desvíos de recursos por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos ocurridos durante su gestión al frente de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Los fiscales indicaron que la exfuncionaria tuvo conocimiento de manera verbal y por escrito de la celebración de 26 convenios, contratos y apéndices irregulares con entes públicos de otras entidades federativas por los que se realizaron los desvíos.

Por ello, la FGR solicitó vincularla a proceso por ejercicio indebido del servicio público y aunque de inicio el juez de control del Reclusorio Sur afirmó que resolvería hoy mismo su situación jurídica, los abogados de Robles solicitaron la duplicidad del plazo constitucional para recabar datos de prueba tales como las entrevistas a testigos.

En consecuencia, el juez citó para las 18:00 horas del próximo lunes para definir si la vinculará o no a proceso por el delito que le imputó la Fiscalía, mismo que no merece prisión preventiva de oficio.

Al término de la diligencia, Rosario Robles hizo uso de la palabra para asegurar que acudirá a su nueva cita. "Estaré aquí como el día de hoy, de forma voluntaria, estaba fuera del país y cuando me enteré de esta situación regresé inmediatamente y vine voluntariamente. Estaré aquí el próximo lunes a la hora indicada", señaló.