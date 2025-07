Ruanda y M23 firman acuerdo de paz en Congo

DAKAR, Senegal (AP) — La República Democrática del Congo y los rebeldes respaldados por Ruanda firmaron el sábado una declaración de principios en Qatar para poner fin a décadas de enfrentamientos, comprometiéndose a un acuerdo de paz integral que incluirá la restauración de la autoridad estatal en las ciudades clave del este del país controladas por los insurgentes.

Congo y los rebeldes del M23 se comprometieron a "construir confianza" a través de varias medidas, entre ellas un intercambio de prisioneros y detenidos, así como la restauración de la autoridad estatal en todas las partes del país, incluyendo las áreas controladas por los rebeldes, dijo Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al-Khulaifi, ministro de Estado de Qatar, en una conferencia de prensa.

De momento no queda claro si la declaración implica la retirada del M23 de las ciudades que controla, ya que las dos partes parecían interpretar el acuerdo de manera diferente.

Bertrand Bisimwa, un líder del M23, dijo en X que la declaración "no es una cuestión de retirada sino de mecanismos para empoderar al Estado, permitiéndole asumir sus prerrogativas y obligaciones". El portavoz del M23, Lawrence Kanyuka, señaló a The Associated Press en una llamada telefónica: "Estamos en Goma con la población y no vamos a salir".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, el portavoz del gobierno congoleño, Patrick Muyaya, aseveró que la declaración toma en cuenta "la retirada no negociable" de los rebeldes, seguida del despliegue de fuerzas e instituciones gubernamentales.

Respaldado por la vecina Ruanda, el M23 es el más prominente de más de 100 grupos armados que luchan por el control en el este de la República Democrática del Congo. Con siete millones de personas desplazadas en Congo, la ONU ha calificado el conflicto en el este de la nación rica en minerales como "una de las crisis humanitarias más prolongadas, complejas y graves del planeta".

La firma del sábado es el primer compromiso directo tanto de la República Democrática del Congo como de los rebeldes desde que tomaron dos ciudades clave en el este de Congo en un avance significativo a principios de este año. Un acuerdo de paz final debe ser firmado a más tardar el 18 de agosto, y dicho pacto "deberá alinearse con el Acuerdo de Paz entre Congo y Ruanda" facilitado por Estados Unidos en junio, según una copia de la declaración vista por la AP.

El M23 había estado presionando por la liberación de sus miembros detenidos por el ejército de la República Democrática del Congo, muchos de ellos condenados a muerte. El Congo había solicitado la retirada de los rebeldes de los territorios ocupados.

"La Declaración de Principios firmada hoy allana el camino para negociaciones directas hacia una paz integral que aborde las causas profundas del conflicto", destacó el ministro qatarí.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ruanda lo calificó como "un paso significativo hacia adelante" para poner fin al conflicto. El Departamento de Estado estadounidense indicó en un comunicado que Estados Unidos sigue comprometido a apoyar "una paz que resulte en la restauración de la autoridad (congoleña) y un gobierno inclusivo" en la región.

En Goma, la ciudad en el centro del conflicto, los locales recibieron la noticia de la firma con sentimientos encontrados, con la mayoría expresando dudas sobre la posibilidad de una paz duradera sin una provisión para las víctimas del conflicto de décadas.

"No podemos construir la paz sin justicia y reparación", sostuvo Amani Muisa, un residente de Goma.

El documento aborda la mayoría de los aspectos destacados del pacto que Congo y Ruanda firmaron el 27 de junio, incluyendo la protección y el retorno seguro de millones que huyeron del conflicto.

Massad Boulos, asesor principal del presidente estadounidense Donald Trump que asistió a las conversaciones lideradas por Doha, afirmó el sábado: "Es hora de encontrar una solución final" al conflicto, reiterando que el artículo más importante del acuerdo es la afirmación del control estatal en los territorios controlados por los rebeldes.

"El tema requiere diálogo, y dar seguimiento a este diálogo requiere persistencia", añadió Boulos.

Otro tema clave que las dos partes tendrán que enfrentar es si Ruanda dejará de apoyar a los rebeldes, incluidos los miles de soldados que, según expertos de Naciones Unidas, están en el este de la República Democrática del Congo.

Cuando Ruanda y Congo firmaron el acuerdo de paz en Washington, el ministro de Relaciones Exteriores ruandés Olivier Nduhungirehe declaró que Ruanda acordó levantar sus "medidas defensivas", en aparente referencia a sus tropas en el este de la República Democrática del Congo, una vez que el país neutralice a un grupo armado cuyos miembros Kigali acusa de llevar a cabo el genocidio de 1994 en Ruanda.

Los analistas han dicho que será difícil para los rebeldes del M23 retirarse de las ciudades congoleñas orientales de Goma y Bukavu, y que dependerá de las concesiones que las autoridades congoleñas acuerden hacer. También ha habido dudas sobre si no hay justicia para las víctimas de la guerra.