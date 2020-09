Ruiz Massieu espera que no se politice consulta sobre expresidentes

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, dijo que todas las personas que hayan tenido una responsabilidad pública deben responder por su desempeño.

En entrevista consideró que esta respuesta se debe dar sin contravenir a la Constitución ni los derechos humanos.

"Vamos a ver qué dice la Corte y pues en función de eso seguirá o no el procedimiento que marca la Constitución y la ley, que es muy claro y que habla de cómo se organiza, en qué fecha y qué debe, qué resultados pueden ser vinculantes o no. Entonces no es un tema de opinión personal, es un tema de legalidad y constitucionalidad", dijo.

Tres de los cinco expresidentes mencionados en la propuesta de pregunta para la consulta popular que propuso hoy el presidente son de su partido, el PRI; uno de ellos es tío de la senadora, Carlos Salinas de Gortari, y el otro, Enrique Peña Nieto, fue su superior puesto que durante su administración se desempeñó como secretaria de Estado.

El tema, dijo, no es de opinión sino de constitucionalidad y legalidad. Por ello pidió que los trámites no se politicen.

"En interés de todos, que los mecanismos de consulta popular o cualquier mecanismo que se contemple en la Constitución y en la Ley, pues sigan los cauces legales y constitucionales, no politizarlos, será la Corte quien decida, no es un tema de opiniones personales", dijo.