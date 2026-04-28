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Sacan 4 cuerpos de túnel de huachicol

Por El Universal

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
A
Sacan 4 cuerpos de túnel de huachicol

Acolman, Estado de México.- Elementos de Protección Civil del Estado de México localizaron cuatro cuerpos sin vida al interior de un túnel clandestino en la calle Crisantemo, comunidad de Santa Catarina, Acolman, municipio ubicado en la zona nororiente del Valle de México.

El pasadizo subterráneo se utilizaba para extraer combustible de un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) de forma ilegal.

El colapso del túnel ocurrió en las últimas horas mientras los presuntos huachicoleros excavaban para conectar con el ducto. Incluso, un taladro improvisado permanecía en el sitio junto con la emisión de combustible.

Personal de las dependencias de los tres niveles que participaron en esas labores detectaron altos niveles de explosividad en ese sitio por la presencia de hidrocarburo, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad.

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Asimismo, Protección Civil mexiquense confirmó que se inició la recuperación de los cuatro cuerpos. Las labores se realizan con maquinaria pesada para remover tierra y escombros.

Participaron expertos de Pemex, Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Acolman, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal de Acolman, Salvaguardia Estratégica, Cruz Roja, Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Servicios Públicos de Tezoyuca y Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de México. Esta zona de Santa Catarina registra antecedentes similares.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni la causa exacta de las muertes.

Los cuerpos se recuperaron bajo condiciones de alto riesgo por la inestabilidad del terreno y la concentración de gases.

Las corporaciones de los tres niveles de gobierno continúan las acciones en el predio.

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