Sacerdotes denuncian robo y lesiones en la México-Querétaro

A-AA+

La semana pasada, el 3 de agosto, dos sacerdotes fueron agredidos en la carretera México-Querétaro, sin que recibieran ayuda de las autoridades a pesar de haberla solicitado, por ladrones que colocaron piedras en el camino para detenerlos y despojarlos de sus pertenencias.

En el semanario "Desde la fe" de la Arquidiócesis Primada de México, se realizó la denuncia del padre Cristian Iván Castañeda Silva, quien contó que fue lesionado por fragmentos de bala que rozaron uno de sus costados.

"En mi costado había fragmentos de bala que habían rozado mi piel. Estábamos temblando. El padre Juan estaba ileso, gracias a Dios, pero despojado de todas sus pertenencias", detalló el sacerdote.

Lamentó que el caso haya quedado en la impunidad, ya que a pesar de haber llamado al 911 para recibir ayuda, nadie acudió; posteriormente, llegó una unidad de la Guardia Nacional, pero no tenía conocimiento del delito.

El clérigo también denunció que no fueron las únicas víctimas, sino que más adelante había otras personas que se tuvieron que detener por las piedras en el camino, y fueron asaltadas.

Finalmente, criticó la estrategia de seguridad implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, denominada "Abrazos, no balazos", por ineficaz.

"Abrazos de muerte que se traducen en abrazos de impunidad, de injusticia y de profunda irracionalidad en México. No sé tú, pero ¡yo no quiero volver a recibir un abrazo así!", expresó.