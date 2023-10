Salazar, sobre regreso de Categoría 1: "no se metió en la política"

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, reiteró las relaciones entre México y Estados Unidos, luego de que nuestro país recuperara la categoría 1 en seguridad aérea.

Al asistir a la inauguración de la Estación de Entrega 'Amazon DXX1', la más grande de la compañía en América Latina, Salazar destacó los diálogos profundos entre ambos países, fuera de temas políticos, porque tener el transporte aéreo "es muy fundamental" para las cadenas de suministro."Muy buenas noticias para Estados Unidos y para México porque sabemos nosotros que la integración económica, la grandeza de la potencia de América del Norte no se puede hacer si no tiene uno un sistema de transporte aéreo que es de lo mejor; si es un gran paso y un día de celebración en los dos lados de la frontera", expresó."Teníamos equipo; el equipo de los Estados Unidos ha pasado por muchísimo tiempo por los dos últimos años aquí en México, trabajando muy de la mano con los expertos del Gobierno mexicano, no se metió en la política."Se metió nada más a ver si el programa, las reglas, iban a tener los estándares qué se requieren para este programa internacional", dijo al reconocer el trabajo ejemplar entre los dos gobiernos.Salazar destacó la figura de Norma Parra, de la Embajada de Estados Unidos: "Es una señal en realidad esta integración de América del Norte".