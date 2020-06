Saldo blanco en hospitales de IMSS e ISSSTE tras sismo de 7.5

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reportaron saldo blanco tras el sismo de 7.5, sin embargo, mencionaron que hay hospitales con daños menores, sin que esto derivara en la suspensión de los servicios.

Desde el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), Zoe Robledo Aburto, titular del IMSS informó que hasta el momento no se han registrado víctimas por el temblor.

"Son las 12:37, estamos en Reforma, en el edificio central, estoy con el doctor Felipe Cruz Vega, es el coordinador de proyectos especiales del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres, estamos trabajando todo el tiempo y en este caso se activa un protocolo por el sismo que acabamos de tener. En este momento no hay incidentes, saldo blanco, y se llevó a cabo la evacuación de los hospitales".

El funcionario enfatizó en que la evacuación corresponde al personal de salud, a derechohabientes y familiares, pero los pacientes que están hospitalizados permanecen en la unidad médica por seguridad.

"Es importante señalar que la evacuación de los hospitales tiene que ver con el personal, con los derechohabientes y sus familiares, que no se evacuan a pacientes hospitalizados y más en los hospitales covid".

Agregó que tras los sismos de 2017, el instituto verificó que todas las unidades tienen una certificación de hospital seguro, y las plantillas saben qué hacer en caso de desastre. "Es gracias a esta certificación que hoy es posible atender la contingencia por covid y esta emergencia por sismo, el reporte preliminar es sin daños", apuntó.

Robledo Aburto mencionó que el instituto realizará una verificación más profunda en el Hospital de Subzona de Huatulco, "la intención es saber si hay un daño estructural, pero la gran mayoría son daños en algunos casos superficiales y la operación continua sin riesgos".

A su vez, Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas destacó que el personal de salud continuó con sus labores y no interrumpieron cirugías ni servicios durante el sismo. "Los servicios no fueron suspendidos, igual dieron tranquilidad a los pacientes covid para que se mantuvieran en el sitio".

El ISSSTE también informó la situación de sus unidades médicas a través de una publicación en redes sociales, señaló que algunas tienen daños menores, sin embargo no fue necesario suspender actividades.

"Derivado del sismo de 7.5 grados, los hospitales del ISSSTE en la CDMX, área metropolitana y Oaxaca no registran afectaciones y dan servicios normales. En Cuautla, Churubusco, Pinotepa nacional y CMF 1 Matamoros, se registraron daños leves sin afectar la atención médica".

Al actualizar información, la secretaría de Salud reiteró que no se reportan daños mayores o estructurales en los Institutos Nacionales ni en los Hospitales de Alta Especialidad.

Precisó que en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca se reporta un daño no estructural que corresponde a algunas cuarteaduras y vidrios rotos. "Pero esto es en la parte del recubrimiento del exterior del hospital, donde se encuentra el logo -se tiene acordonada el área, mientras se hace una revisión más detallada-; en la farmacia también se presentaron fisuras en las superficies".