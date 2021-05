Sale del hospital oficial herido tras colapso en Templo Mayor

A causa del colapso de la techumbre metálica que protegía la Casa de las Águilas, en la Zona Arqueológica del Templo Mayor, resultó herido el oficial Juan Romero Cruz, quien tuvo que ser trasladado a un hospital; sin embargo, ya fue trasladado a su domicilio para continuar con su recuperación.

La tarde de este lunes, el arqueólogo Leonardo López Luján, director del Proyecto Templo Mayor (PTM), informó que Romero Cruz había salido del hospital: "El arqueólogo Omar González San Miguel, subdirector de Seguridad del Templo Mayor, nos informa que el oficial Juan Romero Cruz ya salió del hospital para continuar en su domicilio la recuperación por los traumatismos sufridos en la Casa de las Águilas".

Romero Cruz resultó con diferentes traumatismos cuando colapsó la estructura metálica diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez a inicios de los años 80, para proteger la Casa de las Águilas.

El colapso, dijo Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor, ocurrió debido a la granizada que cayó la noche del miércoles 28 de abril, en la Ciudad de México.

Un día después del incidente, en breve encuentro con medios de comunicación y desde la zona arqueológica, señaló que aún no había una fecha fija de cuándo serían retirados los restos de la estructura metálica; sin embargo, explicó que el patrimonio arqueológico no tenía grandes daños.

"Los cuatro techos cubren los edificios, el que se colapsó fue el de la Casa de las Águilas, edificio en forma de 'L' a un costado del Templo Mayor. Este edificio es muy importante porque tiene unos frisos prehispánicos de estilo neotolteca y tiene pintura mural. Eso es lo que más nos preocupaba. El día de ayer (miércoles 28 de abril) se veía que no tenían daño y ahorita (jueves 29 de abril), afortunadamente, lo pudimos constatar", dijo Ledesma.