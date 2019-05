"Salí de la sesión del Senado porque mi hija tuvo un accidente"

El senador de Morena, Salomón Jara, sostuvo que su salida apresurada del Senado se dio debido a que una de sus hijas tuvo un percance automovilístico, hecho que lo llevó a abandonar la sesión de este martes cuando se discutía la reforma educativa.

En un comunicado, Jara explicó que ante las conjeturas que hay en torno a su ausencia, es que precisa que a las 20:00 horas de este martes, recibió una llamada de su esposa para informarle que una de sus hijas había tenido un accidente automovilístico grave y estaba siendo trasladada en ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

"Sin pensar en nada más que en mi hija Dulce, salí apresuradamente del Senado para estar lo más pronto posible junto a ella. Mi esposa y yo debimos esperar más de una hora para conocer el reporte médico, que finalmente indicaba que nuestra hija se encontraba en situación delicada, pero estable", detalló.

El senador de Oaxaca, indicó que siempre ha actuado de manera "ética, responsable y disciplinada", además de que acude a todas las reuniones a las que he sido convocado desde el inicio de la actual Legislatura, por lo que sus únicas inasistencias a la sesiones ordinarias y extraordinarias se deben a comisiones especiales que le fueron encomendadas.

"Entiendo y acepto sin titubeos, el juicio y las consecuencias de mi ausencia que, aunque motivada por una situación familiar excepcional, contribuyó a no alcanzar uno de los objetivos primordiales de Morena y de la Cuarta Transformación", externó.

Jara indicó que es verificable que los días 29 y 30 de abril, asistí a todas y cada una de las reuniones de trabajo a las que fui convocado por las comisiones legislativas, y qué hay constancia de su asistencia y participación en las sesiones y en la mayoría de las votaciones realizadas.

Además de que durante la discusión del dictamen en materia educativa, fijó una postura clara y congruente a favor de una verdadera reforma que privilegie los derechos de las y los trabajadores de la educación y, sobre todo, el derecho de las y los mexicanos a recibir una educación de excelencia.

"A lo largo de mi trayectoria he impulsado el reconocimiento y la vigencia de los derechos laborales de las y los maestros, y he luchado para que ninguna niña o niño se quede al margen de la educación a la que tiene derecho. Reitero mi compromiso con la ciudadanía y con mi partido Morena, para continuar aportando en el proceso de transformación de nuestro país", se lee en el documento.