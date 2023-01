Salomón Jara asegura que Vera Carrizal permanecerá preso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Oaxaca Salomón Jara (Morena) informó que Juan Antonio Verá Carrizal, acusado de intento de feminicidio contra la activista María Elena Ríos, permanecerá preso en la Penitenciaria de Oaxaca pues, el sitio que propusieron para que siguiera su proceso en prisión domiciliaria no cuenta con condiciones mínimas de seguridad.

"En el caso de María Elena Ríos fue una decisión muy equivocada de parte del juez y estoy solicitando al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que se revise esa resolución.

"Además nosotros también ya revisamos que no hay condiciones, en el lugar, domicilio, que nos proponen para que este detenido", dijo Jara a su salida de Palacio Nacional donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario oaxaqueño dijo que el lugar no guarda las mínimas garantías de seguridad para el señor Juan Antonio Vera no pueda escaparse y es un lugar muy alejado.

Aseguró que María Elena Ríos contará con las medidas necesarias para su seguridad.

"Vamos a platicar con ella ya la estamos buscando. Se que ella estaba preocupada por este resolutivo, nosotros nos solidarizamos con su lucha y vamos a estar vigilando y cuidando que no se comentan estos actos".

Jara dijo que tras la resolución del juez lo procedente sería acatarla, "pero no lo hemos hecho porque estamos solicitando una nueva audiencia para que se revise este caso, lo informamos no hay esas condiciones de seguridad".