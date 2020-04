Salubridad y tecnología, claves en lucha contra Covid-19: OMS

El sector sanitario y tecnológico han sido claves para la identificación de los síntomas del Covid-19, así como la planeación de tratamientos que combatan a la enfermedad que ha afectado a más de 827 mil personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

China es uno de los países que ha invertido más en la innovación de avances médicos y tecnológicos como la Inteligencia Artificial (IA), la ciencia de datos y diversas herramientas que ayudarán a la detección y rastreo del SARS-CoV-2.

En México, los materiales más adquiridos han sido equipos para la protección personal, como cubrebocas, mascarillas N95, guantes no estériles, gafas de seguridad y batas impermeables.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), han adquirido más de medio millón de materiales de auxilio para entregar a las instituciones de salud y a su personal médico.

El INEFAM, encargado de monitorear licitaciones publicas de medicamentos, ha estimado que se necesitarán un aproximado de 45 mil respiradores artificiales para entender las consecuencias del brote por coronavirus, mientras que el sector público y privado cuentan con un estimado de 5 mil ventiladores de este tipo.

Por otro lado, un estudio "The National Public Healthcare System in México Facing the SARS-COV2 Pandemic" sostiene que en nuestro país existen 24 mil 207 unidades médicas para la atención primaria y hospitalización en el sector público, de las cuales se despliega un total de 215 mil 586 de personal sanitario.

Médicos, empresas de dispositivos médicos, sistemas hospitalarios, farmacéuticas y proveedores de servicios se reunirán en los próximos días a través de una conferencia virtual, para debatir sobre los distintos ángulos del sector, las posturas y visión que se tienen acerca de esta pandemia.