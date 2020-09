Salud agiliza trámites para cura mexicana

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, comentó que, en compañía del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, realizó una visita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con la finalidad de tratar diversos temas, entre ellos, conocer de qué manera se prepara la reguladora para evitar que cuando exista una vacuna contra el Covid-19, los trámites administrativos no retrasen la aplicación de la misma.

"Tuvimos una visita a Cofepris, una muy productiva conversación con el comisionado José Novelo Baeza y analizamos varios temas, uno de ellos, conocer cuáles son los preparativos para que no se obstaculice por trámites toda esta dinámica de las vacunas.

"Dejó muy en claro, no hay manera de garantizar que la vacuna, la primera, segunda, tercera, o la 143 llegará a ser un producto seguro y eficaz, todos deseamos que así sea, hoy se publicaron los resultados de las fases 1 y 2 de la rusa, pero la prueba de fuego está en los ensayos clínicos de la 3", dijo.

Agregó que además de inscribir a México en la plataforma Covax, que es un mecanismo que busca el acceso equitativo a las vacunas, el país también tiene la posibilidad de entrar en negociaciones directas con farmacéuticas, como ocurrió con el convenio para acceder a la de AstraZenca y la Universidad de Oxford.

"Esas son algunas de las opciones, así como éstas, existen otras vacunas, por ejemplo, el laboratorio Janssen en México está en proceso de elaborar la suya, abordamos el estado de desarrollo y la participación en ensayos clínicos en México, y lo mismo ocurre con la rusa, que se encuentra en la vía de entrada mediante el servicio exterior.

"Parece que hay disponibilidad y en el momento que se defina se pasará a las autoridades de salud desde donde se organizará a las comunidades científicas que quisieran participar en ello", reiteró el funcionario federal.