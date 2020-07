Salud anuncia cambios en estrategia de comunicación de Covid-19

El gobierno federal anunció cambios en la presentación del informe sobre la situación de la epidemia por coronavirus.

"El esquema es el mismo pero lo vamos a ver ahora por semanas", dijo en conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

López-Gatell dio a conocer que el nuevo esquema de comunicación del informe técnico sobre la epidemia de Covid-19 en la conferencia de prensa diaria, donde se seguirán presentando los mismos elementos de información, será ahora de manera semanal.

Asimismo, agregó que los datos más próximos pueden ser "no informativos" por los retrasos en el proceso para su confirmación e incorporación.

La información del comunicado técnico también estará disponible en la página de internet de la Secretaría de Salud https://coronavirus.gob.mx/ pero no aclaró si la información que se suba al portal será semanal o diaria.

"El esquema es el mismo pero lo vamos a ver ahora por semanas. En la medida en que ya transcurrieron varias semanas, podemos verlo por semanas. Recordar que cuando decimos semana epidemiológica es una semana que empieza en domingo y termina en sábado", dijo.

"Hoy estamos empezando la semana epidemiológica número 28. Los datos más próximos pueden ser no informativos por el retardo natural en el proceso de confirmación y de incorporación de datos, entonces no los presentamos hoy, la siguiente semana agregaremos la semana 26, la siguiente la 27 y así vamos a ir 2 semanas detrás de acuerdo a lo que ocurra pero en todo momento, presentaremos todo".

El informe técnico que se difundió señala que los casos confirmados en el país fueron 156 mil 848, y que hubo 30 mil 639 defunciones.

Otro de los cambios que se van a dar será la presentación del avance de la epidemia, ya que habrá un reporte panorámico sobre la situación nacional y después se explicará cada una de las curvas epidémicas de los estados por semana epidemiológica.

"Tenerlo por semana y no por día porque nos permite compactar la información y verla de manera integral. Estamos viendo desde la semana 10, cuando ocurrieron los primeros casos, hasta la semana 26. Hoy domingo 5 de julio, empezamos la semana 28. Lo que vemos en cada carril será la incidencia por semana", dijo.

En cuanto al panorama internacional, en las presentaciones diarias se darán a conocer datos provenientes de la comparación que hace la Universidad de Oxford, en Reino Unido, sobre el avance de la epidemia.

Se utilizarán los datos referentes a México en comparación con otros países como Irán, Francia, España, Italia, Estados Unidos y Brasil, de acuerdo con la incidencia de número de casos por millón de habitantes puesto que no se pueden comparar países que tienen poblaciones diferentes.