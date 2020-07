Salud debe informar sobre ventiladores diseñados por Conacyt: Inai

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), por decisión de los miembros del Pleno, instruyó a la Secretaría de Salud a informar sobre la entrega de ventiladores y el modelo matemático y estadístico elaborados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para apoyar durante la pandemia de Covid-19.

Esto, luego de que un particular solicitara a Salud dicha información y la dependencia declarara incompetencia para atender el pedimento, en cambio sugirió remitir la solicitud al Conacyt. La respuesta inconformó al solicitante e interpuso un recurso de revisión ante el Inai.

La ponencia del caso tuvo a cargo del comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, quien precisó que conocer la metodología científica para apoyar a la Secretaría de Salud en la pandemia de Covid-19 permitiría armar una explicación razonada sobre los efectos directos e indirectos de la emergencia sanitaria en México.

"Un cálculo, un estudio, una prevención de un modelo matemático para poder darle seguimiento a todos los comportamientos reconocidos, documentados es de primera importancia. Por otro lado, no está de más referir la promesa que hizo el Conacyt de poder construir, con científicos mexicanos, un conjunto de ventiladores mecánicos para auxiliar en la situación de enfermos críticos por Covid-19", apuntó.

Por otra parte, ambas dependencias han declarado públicamente que existe un modelo matemático que se utiliza para informar y tomar decisiones.

Durante el proceso Salud asumió competencia sobre la información y turnó la solicitud al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, la Dirección General de Epidemiología, la Dirección General de Promoción de la Salud, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud, el Consejo de Salubridad General, y el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica, pero omitió notificar al solicitante.

En tanto, la ponencia de Acuña Llamas identificó otras áreas competentes que no tuvieron conocimiento de lo solicitado como el Abogado General, la Dirección General de Información en Salud y la Dirección General de Políticas de Investigación en Salud.

El comisionado presidente determinó que tanto Salud como el Conacyt pueden conocer sobre la información requerida y atender la solicitud.

Por lo cual solicitó a los miembros del Pleno del Inai revocar la respuesta de la Secretaría de Salud y le instruyó a realizar una nueva búsqueda con criterio amplio en todas las áreas competentes y proporcionar el resultado al particular.