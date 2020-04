Salud descarta existencia de pruebas rápidas de diagnóstico COVID-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, descartó que por el momento existan pruebas para diagnosticar COVID-19 de manera rápida.

"No hay pruebas rápidas competentes hasta el momento. Ni México, y asumo que tampoco otros países, tiene una resistencia programada a no usar pruebas rápidas, pero si no son competentes no tenemos porque utilizarlas".

Señaló que las pruebas rápidas no ocurren en un laboratorio, sino dentro de un consultorio. "Son parecidas a las pruebas de embarazo, es una tira reactiva que tiene un componente que cambia de color cuando se detectan los anticuerpos que el cuerpo genera ante el virus".

En conferencia de prensa, destacó que ante la difusión de información que relacionaba a Alemania con el uso de estas pruebas, funcionarios mexicanos contactaron a investigadores de ese país quienes rechazaron la aplicación de éstas como medida de control epidémico.

"Alemania no utiliza pruebas rápidas, además no tiene reconocida a ninguna para esta epidemia", aclaró en conferencia de prensa. De igual, manera, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) descartó su aprobación.