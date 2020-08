Salud detecta disminución de contagios en siete estados

Siete estados de la República reportaron, en las últimas dos semanas, un descenso en la cifra de contagios por Covid-19, según la Secretaría de Salud (Ssa).

Las entidades que lograron esta disminución fueron Aguascalientes, Campeche, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, de acuerdo con Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud.

"Aguascalientes tiene una reducción de 13% en sus casos estimados; Campeche mostró una disminución de 23%. Hasta ahora es imposible tener cero casos; pueden disminuir significativamente, pero el riesgo de rebrotes siempre está presente", dijo.

Por otro lado, agregó que Nuevo León registró una baja de 18%, y Querétaro, Tamaulipas y Veracruz, de 12%. Mientras, señaló, si bien ha mejorado el panorama en Quintana Roo en Bacalar y Solidaridad sí se ha presentado un alza, por lo que llamó a la sociedad a no relajar las medidas de sana distancia.

En el panorama nacional, declaró que México llegó a los 475 mil 902 casos positivos de Covid-19, un incremento de 6 mil 495 desde el pasado jueves, así como 52 mil 6 defunciones, 695 más que el día previo.

Cortés Alcalá expresó que, según estimaciones, en estos momentos la cifra de casos confirmados sería de 516 mil 310 y de 56 mil 310 fallecimientos, y celebró que 318 mil 638 pacientes se han recuperado.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, mencionó que en todo el país existen 31 mil 281 camas generales para atender la enfermedad respiratoria, de las que 18 mil 188 están disponibles y 13 mil 093 ocupadas, por lo que existe una accesibilidad de 58%.

Mientras, en camas de casos críticos, hay un total de 10 mil 959, de las que 7 mil 067 están disponibles y 3 mil 892 ocupadas; la accesibilidad es de 64%.

Nayarit, Nuevo León y Coahuila mantienen la mayor ocupación en camas generales, con 76%, 69% y 63% respectivamente. En camas con ventilación mecánica Nuevo León reportó una ocupación de 645; Colima, de 63%, y Tabasco de 50%.

En México 7 de cada 10 niños no tiene leche materna hasta los seis meses

Matthias Sachse, de la Oficina de Nutrición y Salud de la UNICEF, alertó que los niveles de lactancia materna en México son bajos, puesto que 7 de cada 10 niños no reciben leche materna hasta los seis meses.

"La lactancia ayuda a salvaguardar nuestro planeta y a reducir el riesgo de cáncer cervicouterino y de mama", indicó.

Agregó que hasta el momento no existen pruebas científicas de que el Covid se transmita por la leche materna, por lo que recomendó a las mamás brindar este líquido a sus bebés.

"La leche materna fortalece el sistema inmunológico, mejora el desarrollo cognitivo y motor, ayuda a las familias y a los países a ahorrar dinero y salvaguarda nuestro planeta. La lactancia es responsabilidad de todos, no solo de la madre".



