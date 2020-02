Salud en CDMX llama a no caer en pánico por coronavirus

Las personas que no han viajado a Hong Kong, Italia ni a China y no tuvieron contacto directo con el caso identificado de coronavirus tienen nulas posibilidades de contagiarse de esta enfermedad, aseguró la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano, por lo que llamó a no caer en pánico.

"Está muy claro cuando es un caso sospechoso: es alguien que tuvo contacto con el caso confirmado o que viajó a esos países, donde ya se han registrado casos", comentó.

Destacó que la familia del hombre que resultó positivo de COVID-19 en la Ciudad de México, está siendo monitoreada, pues ellos fueron el único contacto cercano.

En entrevista, López Arellano destacó que no es necesario hacer compras de pánico y, ante la falta de gel antibacterial y cubrebocas, dijo que es suficiente con lavarse las manos con agua y jabón, y limpiar constantemente artículos de contacto, como el celular.

En el caso del cubrebocas, comentó que sólo es necesario para las personas que están enfermas y se quedan en casa para no contagiar; resaltó que este producto podría ser un foco de infección.