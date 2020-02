Salud explica los protocolos de mitigación ante eventual llegada de coronavirus

Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que respecto al COVID-19, México seguirá protocolos de mitigación, los cuales buscan disminuir las afectaciones por el nuevo coronavirus y se respetarán los derechos humanos y las libertades civiles.

"No existe aspiración de contener el traspaso o propagación de la enfermedad; se aspira a limitar el daño, proteger a la población más vulnerable, garantizar la pronta y eficaz atención de casos", dijo.

Agregó que nuestro país actuará siempre con respeto a los derechos humanos de las personas, sin que esto signifique que no se tome con seriedad el tema.

"Respetaremos las libertades civiles, y puede haber ciudadanos que crean que hay situaciones de permisividad, pero no, significa que usamos protocolos técnicos que están fundamentados y experiencias que han sido acumuladas por muchos años", declaró en conferencia de prensa.