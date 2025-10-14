logo pulso
Salud inicia operativo para controlar el dengue tras inundaciones

Salud se moviliza para proteger a comunidades afectadas por lluvias y prevenir propagación del dengue.

Por El Universal

Octubre 14, 2025 02:51 p.m.
Salud inicia operativo para controlar el dengue tras inundaciones

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras las fuertes lluvias registradas en los últimos días en cinco estados del país —con Veracruz como el más afectado—, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, anunció el inicio de un operativo especial para controlar la transmisión del dengue en las zonas de la Huasteca veracruzana, hidalguense, potosina, queretana y poblana.

Durante la conferencia matutina de este martes 14 de octubre, el titular de Salud explicó que, una vez pasada la etapa crítica de las inundaciones, la prioridad es prevenir brotes de enfermedades transmitidas por vector, especialmente el dengue, que tiende a aumentar tras fenómenos meteorológicos de esta magnitud.

"En 2024, a esta misma fecha, teníamos 13 mil 845 casos y 25 defunciones; este año registramos 3 mil 71 casos y cinco defunciones, una reducción importante que queremos mantener", destacó Kershenobich.

Para lograrlo, se desplegarán brigadas que realizarán fumigación, control larvario, eliminación de criaderos, aplicación de larvicidas y recolección de basura acumulada tras las inundaciones.

Además, se implementarán acciones de termonebulizaciónfumigación a pie en viviendas y alrededores— y nebulización espacial, dirigida a zonas con mayor concentración de mosquitos.

El funcionario subrayó que estas acciones buscan evitar un repunte en los contagios y proteger la salud de las comunidades más afectadas por las lluvias.

"Es fundamental iniciar de inmediato las labores de aseo y fumigación para prevenir las consecuencias sanitarias que suelen aparecer después de estos fenómenos", puntualizó.

SLP

El Universal

Salud se moviliza para proteger a comunidades afectadas por lluvias y prevenir propagación del dengue.

SLP

El Universal

La lucha contra la extorsión: iniciativa de ley y acciones de la Coparmex

SLP

El Universal

El bloqueo de trabajadores del SAT en CDMX continúa por quinta hora consecutiva

SLP

El Universal

Mercado Libre advierte sobre las consecuencias del aumento de la retención fiscal en México y su repercusión en las Pymes.