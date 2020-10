Salud no descarta nuevo confinamiento en invierno

La Secretaría de Salud (Ssa) no descarta un confinamiento durante la temporada invernal debido al incremento de contagios de Covid-19 en algunos estados.

Ruy López Ridaura, titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, dijo que en al menos ocho entidades se han registrado más casos positivos, por lo que, a fin de mitigar la transmisión, podría haber un confinamiento.

"No sabemos qué va a pasar, y por supuesto que no podemos descartarlo, si hay posibilidad de un rebrote e implica el cambio de una tendencia de abajo hacia arriba", explicó.

El funcionario exhortó a los ciudadanos, principalmente a jóvenes, a disminuir la movilidad, y afirmó que las autoridades comprenden las necesidades económicas y el deseo por salir de casa, pero llamó a mantenerse en el hogar si no es necesario salir.

"Aunque no hay confinamiento como en la Jornada Nacional de Sana Distancia, tampoco es que se pueda salir en total libertad. Los jóvenes también pueden desarrollar complicaciones, el llamado es a mantener la sana distancia y medidas de higiene en todas las poblaciones, priorizando en los jóvenes", insistió.

Sobre la situación que se vive en algunos países de Europa, comentó que no se puede predecir de qué tamaño será el repunte en México, por lo que sólo se puede exhortar a la sociedad a seguir con las medidas de higiene.

"Como ha pasado en países europeos, puede cambiar la tendencia de contagios que iba a la baja por un repunte, y no se puede prever con exactitud si un próximo rebrote alcanzaría un pico de casos más alto que el que se registró durante la primera ola".

En cuanto al panorama nacional, López Ridaura informó que México alcanzó 86 mil 59 fallecimientos ocasionados por la enfermedad respiratoria, 355 más que el día anterior.

Además, el país registró 847 mil 108 casos confirmados, un incremento de 5 mil 447 con respecto al pasado viernes.

Desde que se reportó el primer caso a la fecha, 615 mil 680 pacientes se han recuperado.

Asimismo, detalló que la epidemia activa es de 5%, con 45 mil 199 casos. Respecto a las camas generales, el funcionario destacó que la disponibilidad es de 71% a nivel nacional y que Chihuahua, Nuevo León y Durango son las entidades con mayor ocupación, rebasando 50%. Para pacientes críticos, dijo, la ocupación es de 25% a nivel nacional.