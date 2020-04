Salud refuerza medidas para proteger a médicos por coronavirus

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que tras el contagio de 89 médicos en unidades del IMSS con coronavirus Covid-19 se reforzaron las medidas de seguridad para que los profesionales de la salud puedan cumplir con sus funciones.

Durante la conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el doctor Alcocer Varela dijo que dentro de los sectores vulnerables de la población además de los adultos mayores, mujeres embazadas, personas con enfermedades crónicas, los médicos son otro grupo vulnerable.

"Por eso estamos redoblando los esfuerzos, porque estamos aprendiendo que un grupo aparte de los adultos mayores, las mujeres embarazadas, personas que tienen otra enfermedad, son el foco de atención, no excluyendo, a los demás... el grupo médico es otro grupo vulnerable, por lo tanto se está reforzando".

El titular de Salud señaló está reforzando la seguridad de los médicos por una doble acción, para su salud y porque son gente importante de mantener en todos los niveles.

Sobre las posibles causas del contagio, Alcocer Varela explicó que no se trata de una situación natural, pero por ejemplo en España y Francia, donde 12 o 10% de los casos del Covid-19 están ligados a los trabajadores de la Salud.

"Esto podría hablar... de la falta de la fase primera de prevención, y de la sana distancia, pero no tengo sustento para ello".

- "¿Cómo explicar que haya sucedido el contagio?", se le insistió.

-"Esto ha sucedido en algunos lugares del IMSS, no distingue en nada en que sea (el Imss), excepto el primer caso donde hubo alguien que era un contacto de haber estado en el extranjero, un médico y de ahí se fue haciendo ese núcleo de contagio y en los demás no se ha identificado, pero seguramente fue un personal de salud estuvo en contacto con un paciente o él mismo en otro lado y ahí empezó la dispersión", dijo.