Samuel García cometió violencia política de género contra Clara Luz, determina Sala Regional del TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que durante la campaña al gobierno de Nuevo León, por parte de Samuel García y MC, existió violencia política de género en contra de Clara Luz Flores (Morena), además de que se hizo uso indebido de la pauta a través de dos promocionales.



La Regional Especializada determinó que los promocionales reflejaron estereotipos de género y una práctica discursiva machista. Se establecieron medidas de reparación integral y de no repetición: Samuel García deberá dar una disculpa pública, mediante un promocional a cargo de las prerrogativas constitucionales del partido Movimiento Ciudadano (MC), así como la publicación de un extracto de la sentencia a través de sus redes sociales.

Además, junto con personal de MC, deberá acudir a un curso en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, que esté orientado a la promoción y protección de los derechos de las féminas.

En agosto de 2020, el entonces senador de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, recibió críticas de usuarios de redes sociales por reprocharle a su esposa, Mariana Rodríguez, que durante un video en vivo "enseñaba mucha pierna".

Durante un video en el que portaba pijama, el senador le pidió que subiera la cámara para que no mostrara las piernas, a lo que ella respondió que sólo eran las rodillas.

"Me casé contigo pa' mí, no pa' que andes enseñando", le dice Samuel, a lo que ella contesta con un "perdón".

Tras hacerse viral el video el senador dijo que fue una "broma machista".

"Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar", escribió en su cuenta de Twitter.

Durante una trasmisión en vivo por Instagram, García Sepúlveda ofreció una disculpa a su esposa y a todas las mujeres.

Y aunque negó ser machista, aseguró que el comentario hacia su pareja fue "una broma", y se comprometió a tomar talleres y cursos para ser un poco o mucho más feminista.

"Mariana mi amor, una disculpa hoy en tu cumpleaños número 25, me duele mucho que por una frase muy estúpida de ayer, en un live en Instagram, hoy en lugar de que te lleguen mensajes de cariño, de felicitaciones, te lleguen tantos de reproche e indignación, de mujeres que están muy molestas conmigo, y sí, ante tal error, me duele mucho, me duele porque mil actos de amor, se derrumban con una frase estúpida", comentó.

El emeceísta también ofreció a todas las mujeres "una sincera disculpa, no hay palabras, me queda solamente ponerme a trabajar el triple por esta causa". Y aseveró que siempre ha estado en pie de lucha en las causas de las mujeres en materia de paridad a nivel local cuando fue diputado, y ahora a nivel nacional, apoyando la Ley Abril Pérez Sagaón, para evitar la violencia hacia las mujeres, y con el tema de las fiscalías especializadas en feminicidios.