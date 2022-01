Samuel García denuncia "huachicol fiscal" en Nuevo León

MONTERREY, NL., enero 17 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró que este lunes personal del SAT en Nuevo León inició "redadas" para combatir el "huachicol fiscal", un fraude a los consumidores de combustibles en que incurren importadores, distribuidores y expendedores de gasolina, quienes para no pagar el IEPS, importan de Texas un producto que se comercializa en la zona metropolitana como gasolina, aunque no reúne las características ni de combustóleo y es altamente contaminante.

Durante un evento para presentar un resumen del Inventario de Emisiones del Área Metropolitana de Monterrey, que ayudaría a enfrentar el reto ambiental en Nuevo León, el mandatario estatal reconoció que durante cuatro años, dos de ellos como senador, se la pasó exigiendo al gobierno federal y a la Comisión Reguladora de Energía, enviar a Monterrey gasolina de la misma calidad que la que se vende en la Ciudad de México y Guadalajara, a fin de disminuir la grave contaminación ambiental de esta ciudad, que se considera la más contaminada de América Latina.

"Estuvimos con Octavio (Romero) director de Pemex y con Rocío (Nahle) titular de la Secretaría de Energía, y con la CRE, íbamos en una postura muy firme: nos tienen que dar la misma gasolina que a México y Guadalajara; había juntas, reuniones y, ¡oh sorpresa!... sacaron una estadística y nos dicen: oye, pero el 82% de la gasolina que consumen en Nuevo León no es de Pemex, es importada, no me eches la culpa a mí que sólo doy el 18% que yo contamino tu ciudad, porque el 82 lo importas", comentó García Sepúlveda.

Pero además de lo anterior, expuso el mandatario estatal, otro componente real de la contaminación de Nuevo León se llama "huachicol fiscal", pues " todos los días llegan cientos de pipas que son todo menos gasolina", es biogás, biodiesel, diversas mezclas, "son como nueve fracciones arancelarias que se traen de Texas diferentes a gasolina, para no pagar cinco pesos de IEPS".

Dichas importaciones agregó Samuel García, las meten a Nuevo León, las suministran vía distribuidores y las terminan vendiendo en gasolineras, aunque "eso no es gasolina, no pasa los criterios ni de combustóleo, es peor que eso".

Sin embargo, "hay estaciones engañando al consumidor vendiendo mugrero y miles estamos contaminando con algo que no es ni gasolina, es otro componente que contamina, por eso hoy mismo salieron en la mañana redadas del SAT Nuevo León y se está ahorita auditando distribuidores, fabricantes, importadores, almacenistas y gasolineras para ver el pedimento (y saber) qué demonios están vendiendo y que paguen todo el IEPS que se robaron".

Expuso que son medidas urgentes que se tienen que tomar para atacar la contaminación que provoca serios problemas de salud, no obstante, admitió habrá roces, amparos, e impugnaciones de los que resulten afectados, "pero hay que entrarle".

Reconoció que el gobierno federal también está haciendo su parte ya que este año invertirá mil 680 millones de pesos en la refinería de Cadereyta para reducir sus emisiones a la atmósfera, y así se tomarán otras medidas como la incorporación de unidades eléctricas y de gas natural en el transporte público.

Admitió que este año será complicado desde el punto de vista ambiental, porque los pronósticos meteorológicos indican que de enero a junio habrá un 40% menos lluvias que el promedio histórico, y esto influye en la generación de polvos que contaminan la zona metropolitana.