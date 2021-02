Samuel García se registra como candidato de MC por NL

En el primer minuto de este jueves, Samuel García Sepúlveda se registró como candidato de Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Nuevo León, y aseveró que quiso ser el primero porque "hay que madrugar y no estar entumidos como están los contrarios".

Sin embargo, por una confusión o mal manejo del sistema horario, Samuel García comunicó mediante un video que su registro fue a las 12:01 horas de este jueves 18 de febrero, como si lo hubiera hecho al mediodía y no a las 00:01 horas, es decir durante el primer minuto de hoy.

El senador con licencia expuso: "Nuevo León, el día de hoy jueves 18 de febrero a las 12:01 minutos, me registré como candidato para gobernador del estado de Nuevo León, aquí está el acuse (de recibo)".

Agregó García Sepúlveda, "para nadie es un secreto que llevamos seis años preparándonos para este momento (desde que arrancó en 2015 su campaña para diputado local), fui el primero en registrarme porque no hay tiempo que perder, hay que madrugar y no estar entumidos como están hoy los contrarios".

Agradeció a Nuevo León "por haber recabado 103 mil firmas, que Movimiento Ciudadano dictaminó, (y) a quien también le doy las gracias y que hoy me dan la confianza de nuevo para ir por la gubernatura".

Igualmente agradeció a su esposa Mariana Rodríguez, a su familia, y a sus padres "por todo el apoyo y todo el sustento que me han dado para hoy encabezar esta lucha". Asimismo, externó su agradecimiento al dirigente estatal de MC, Agustín Basave Alanís, "a mi compañero de lucha Luis Donaldo Colosio (Riojas)", y a todo el Movimiento Ciudadano de Nuevo León. "¡Vamos con todo, nos vemos en dos emanas, el cinco de marzo que arranca la campaña!", concluyó en su mensaje el aspirante a gobernador.

--Recibe apoyo y criticas en redes

En sus redes sociales recibió muestras de apoyo, con la frase que García Sepúlveda ha utilizado en forma reiterada: "El momento de poner Nuevo a Nuevo León llegó", expresó uno de sus simpatizantes, y agregó que "la unidad y cercanía con la gente, será la base que lleve a un cambio verdadero. Estamos contigo candidato #SamuelGobernatore".

En sentido contraria una usuaria de redes sociales externó: "¡Despierta Nuevo León!, no la vayan a regar al poner en su estado a este muchacho prepotente, sólo recuerden, cuiden lo que les pertenece". Asimismo, le preguntaron, ¿por qué ir directo por la gubernatura y no empezar por algún municipio y así demostrar lo que puede hacer?

También le cuestionaron que si gana "¿nos va dar un sueldito de 50 o 40 mil pesos?", si le quedaron cobijas para reglar y dónde las entrega, y le dijeron que "ya valió la pena ir crudo al golf con tu papá", además de espetarle el viejo dicho popular de que "No por mucho madrugar amanece más temprano", al que con su acción quiso poner en práctica: "Al que madruga Dios lo ayuda".