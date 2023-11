Samuel no cuestionará a Morena: XG

CIUDAD DE MÉXICO.- La representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, señaló que si Samuel García es el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, no cuestionará a Morena, sino a la oposición.

“Uno de ellos no va a cuestionar a Morena nunca. Caso de Samuel, es claro que a quién va a atacar es al Frente Amplio por México y ya lo empezó a hacer. Cuando era senador, atacaba todo el tiempo a Morena, criticaba al ‘Bronco’ de que se había ido de gobernador, él dio su palabra de que no se iba a ir, ya vemos que la palabra para unas personas no vale, para otras personas, es todo”, señaló.

En el marco de su quinto informe como senadora desde Hermosillo, Sonora, recordó que el presidente (Andrés Manuel) López Obrador ha hablado bien del gobernador de Nuevo León, quien solicitó licencia para buscar la candidatura por su partido.

“Tiene derecho a participar y tiene derecho a poner su candidato cada partido y ellos asumirán qué papel quieren jugar en esta elección. Yo estoy lista para quien quiera, cuando quieran y donde quieran”, aseguró.

Por otra parte, dijo que están proponiendo que se asignen 60 mil millones adicionales a lo que el presidente para ayudar a la población de Guerrero afectada por el huracán Otis.