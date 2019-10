San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles

Devotos de San Judas Tadeo llegan de todas parte del Valle de México para venerar al "santo de las causas difíciles" en la iglesia San Hipólito y agradecer favores recibidos.

Cada 28 de cada mes se repite la dinámica, cientos de peregrinos, en su mayoría jóvenes, se concentran en el cruce de Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, pero es en octubre la cita de mayor afluencia porque el calendario cristiano lo marca como la fecha principal.

¿Por qué se celebra este día?

De acuerdo con el Padre José de Jesús Aguilar, "el santoral tiene como único día de San Judas Tadeo el día 28 de octubre", pero "los devotos han decidido que esta festividad se lleve a cabo cada 28 de mes para que su devoción se mantenga siempre firme".

El religioso destacó que muchos maleantes piensan que es su protector, sin embargo, esto proviene de una confusión.

"Algunos pensaban que sólo existía un Judas, y los maleantes no encontraban la diferencia entre Judas Iscariote (traidor) y Judas Tadeo, quien murió martirizado y se convirtió en santo", subrayó.

"Esto les hizo pensar que este santo los protegería de sus maldades, pero están en un error porque no hay ningún santo que protege a quien se dedica a hacer maldades".

Aguilar señaló que en la Ciudad de México la devoción a San Judas Tadeo empezó hace unos 60 a 65 años, cuando se incrementaron en los medios las noticias de que San Judas Tadeo era considero como el patrono de los "casos difíciles y desesperados".

El sacerdote mexicano agregó que san Judas Tadeo no fue venerado durante muchos tiempo hasta que los padres jesuitas, hacía el siglo XVI Y XVII, marcaron la docencia entre los dos Judas.

"Cuando llegaron los misioneros a México no insistieron tanto en la vida de San Judas Tadeo, fue hasta que los jesuitas empezaron a predicar este aspecto", finalizó.

El Semanario Desde la Fe refiere que el apóstol Judas Tadeo fue un santo que por mucho tiempo estuvo en el olvido por llevar el mismo nombre que el traidor Judas Iscariote.

De acuerdo con el padre Sergio Román, especialista en religiosidad popular, algunos feligreses, al verlo como el santo al que nadie le pedía, comenzaron a hacerle sus peticiones porque consideraron que tenía pocos asuntos que atender.