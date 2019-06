San Lázaro se queda a media luz por austeridad

Este martes se formalizó la disposición de la Secretaría General de la Cámara de Diputados de reducir el alumbrado del recinto legislativo de San Lázaro, tal como lo adelantó EL UNIVERSAL en su sección Bajo Reserva del viernes.

Con fecha del 12 de junio, el director general de Recursos Materiales y Servicios de la Cámara de Diputados, Juan Alberto Armendáriz, envió una circular a distintas áreas del Palacio Legislativo de San Lázaro para avisar que la medida es parte del plan de austeridad de la Cámara de Diputados.

El programa de ahorro de energía consiste en reducir al mínimo indispensable el uso de las luminarias de las áreas comunes del Palacio Legislativo, lo que aseguraron que "no interferirá con el funcionamiento o desplazamiento de las personas al interior del recinto".

La disposición se formalizó este martes al caer la tarde, cuando los pasillos principales del edificio A de San Lázaro se iluminaron menos, el lobby principal, incluso los sanitarios, que sólo tienen la mitad de las luminarias encendidas.

Además, se informó de una revisión de los equipos electrodomésticos en las áreas administrativas o legislativas, para retirarlas porque generan consumo adicional de energía que es cubierto por la propia Cámara de Diputados.

Al respecto, el grupo parlamentario de Encuentro Social (PES), solicitó a la Secretaría General que no se retiren equipos como refrigeradores, hornos de microondas y cafeteras, pues impactaría en el bolsillo de los trabajadores que menos ingresos tienen.

"La austeridad republicana no debe impactar de manera negativa en la clase más golpeada que trabaja en las instalaciones de San Lázaro, (como) el personal sindicalizado, de seguridad y de intendencia, incluidos los reporteros, fotógrafos y que cubren la fuente legislativa", expresó el PES en un comunicado.

El grupo parlamentario del PRI también se posicionó en contra de las medidas de austeridad de la Cámara de Diputados. En Twitter dijo que "no deben afectar los satisfactorios básicos de sus trabajadores".

"El PRI está en contra del retiro de cafeteras y hornos ¿Acaso la siguiente medida será obligar a empleados de San Lázaro a tomar café frío? #AusteridadAsíNo", escribieron.