Sana distancia no se está respetando ante Covid-19: López-Gatell

A 20 días de que inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, estas medidas "no se están respetando del todo", afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, por lo que llamó a los gobiernos estatales a que contribuyan para que éstas se cumplan y así disminuir la propagación del Covid-19.

"El 23 de marzo se cerraron las escuelas y fue la contribución más consistente a la sana distancia porque de un día para otro salieron de circulación cerca de 15 millones de personas, luego se sumó el resto de las suspensión de actividades y no se han ejecutado de manera consistente, no se han respetado del todo.

"Aquí hago un llamado a las autoridades sanitarias de los estados, a los gobernadores, para que contribuyan tomando decisiones necesarias y aplicando los operativos correspondientes para que se cumplan estas medidas", advirtió.

En conferencia de prensa López- Gatell afirmó que es muy pronto para saber el impacto del distanciamiento social; sin embargo, destacó que hay estados en los que no se ve progreso porque no se ha garantizado el cumplimiento de la sana distancia.

"Todavía no tenemos evidencia que permita saber cómo vamos porque no ha transcurrido demasiado tiempo. En algunos estados vemos progreso, se han cerrado espacios públicos, centros comerciales, pero vemos sobre todo en la zona norte del país que hay muchas plantas maquiladoras operando y corresponde a cada entidad garantizar que se cumplan las medidas establecidas, hacemos un llamado; todos y todas dependemos de ustedes", indicó.

El subsecretario enfatizó la necesidad de quedarse en casa por voluntad personal y resaltó que cuando las personas deben salir a la calle porque han sido amenazados con perder su empleo, quien incumple las medidas de sana distancia son las empresas que aplican este tipo de castigos.

"Quedarse en casa requiere conciencia, solidaridad, pero cuando una persona se ve presionada para ir a trabajar porque su empresa que no tiene una actividad esencial se empeña en seguir operando o ha planteado que le va a despedir, quien está incumpliendo es la empresa", refirió.

Sobre el panorama de Covid-19 en México, José Luis Alomía, director de Epidemiología, informó que ya son 4 mil 219 casos positivos, 375 más que el viernes pasado; 9 mil 983 sospechosos y 21 mil 277 negativos. A la fecha han ocurrido 273 defunciones, de las que 154 ocurrieron en pacientes de entre 25 a 59 años y 119 en personas de 60 años y más.