Sánchez Cordero comparte lo dicho por el ministro Zaldívar sobre ABC

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que "comparte" lo dicho por el ministro Arturo Zaldívar, de que hubo presiones por parte del entonces presidente Felipe Calderón, para emitir las resoluciones del caso de la guardería ABC y la de Florence Cassez.

Hace unos días, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que hubo presiones de Calderón para que emitieran en los términos que se hizo el dictamen de los dos casos anteriores.

En entrevista, al término de su ponencia en la Reunión Anual de Industriales 2019, que organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Sánchez Cordero dijo:

"Me voy a referir exactamente a la conferencia de prensa que dio el señor ministro Zaldívar, y la comparto en sus términos".

Añadió que compartió con el Ministro las decisiones que se tomaron en torno al tema de la guardería ABC y de la francesa Florence Cassez.

"Yo compartí con el ministro Zaldívar estos asuntos que él mencionó. Compartí con él la decisión de ABC y compartí con él la decisión y la propuesta que nos hizo de Florance Cassez. Hasta ahí se los dejo", expuso.

El ministro presidente de la SCJN ha dicho que recibió presiones del entonces presidente Felipe Calderón para dirigir el fallo en los dos casos anteriores, y expuso que no lo denunció para evitar una crisis.

Sánchez Cordero afirmó que en este gobierno no presionarán a nada.

"En esta administración, como responsable de la política interior y de la relación entre los poderes y órdenes de gobierno, definitivamente respetamos y respetaremos en forma irrestricta a los poderes de la unión, de los estados y órganos de gobierno".