Sánchez Cordero considera inconstitucional ampliación de periodo de la gubernatura en BC

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero afirmó que la reforma para ampliar el periodo de dos a cinco años de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, es inconstitucional.

"Voy a respetar lo que hizo el Congreso de Baja California, aunque en mi opinión, como ministra en retiro, sí te puedo decir que en mi opinión, no como secretaria de Gobernación, por supuesto que es una reforma inconstitucional, en mi opinión, pero como secretaria de Gobernación tengo que ser absolutamente respetuosa de lo que decide un Congreso local, de la opinión de los partidos que van a interponer un recurso y por supuesto, de lo que resuelva en su momento la Suprema Corte", expresó.

En entrevista a medios luego de participar en un homenaje por el aniversario luctuoso de Benito Juárez en Palacio Nacional, Sánchez Cordero aclaró que como ministra en retiro opina de la inconstitucionalidad de la reforma, además–dijo- lo jurídica y políticamente correcto es la interposición de acciones de inconstitucionalidad.

"Lo jurídico y políticamente correcto es la interposición de acciones de constitucional y medios de impugnación a través de las instancias del Estado, tenemos que avanzar a construir un estado de derecho", ahondó.

Sostuvo que antes se acostumbraba a ser intromisos en los Congresos, en los partidos, en todas las instancias y poderes.

"No estamos acostumbrados a respetar el estado de derecho y yo lo estoy respetando a cabalidad y ¿por qué lo estoy respetando? Porque un congreso local de un estado de la República expide una reforma constitucional prácticamente en forma unánime en ejercicio de las atribuciones que tiene, si esta reforma es o no constitucional o es inconstitucional, ya se han acercado a mí varios partidos políticos para informarme que van a interponer los recursos de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte", adelantó.