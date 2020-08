Sánchez Cordero en contra de quitarle el fuero al Presidente

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió unidad a los legisladores de la Cuarta Transformación (Morena, PT y PES) para seguir impulsando la agenda del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y aunque dijo que no es partidaria de quitarle el fuero al Presidente de la República es una petición clara que ha hecho el tabasqueño; así como la eliminación de los fideicomisos y la reforma al sistema de pensiones.

"Hay otros asuntos que son de particular interés del presidente de México, así como lo ha manifestado en repetidas ocasiones. Destaco los siguientes como lo ha hecho previamente el coordinador Mario Delgado: La eliminación del fuero presidencial, que aunque yo sinceramente lo tengo que compartir, yo no estoy de acuerdo en quitar el fuero al presidente, pero es su deseo y es su determinación. El fuero es una protección constitucional al primer mandatario de este país, pero al final ha sido su decisión y su determinación.

"La supresión de varios fideicomisos que pueden significar la liberación de importantes recursos para destinarlos a atender necesidades apremiantes para la población, como las existentes en el sector salud con motivo de la pandemia que aún nos sigue afectando. La reforma del sistema de pensiones, que ya fue anticipada por el Ejecutivo y que tendrá un contenido de avanzada, serán presentadas las iniciativas en fecha próxima. Es una gran iniciativa en materia de pensiones, una de las más avanzadas en el mundo", dijo Olga Sánchez Cordero.

En un videomensaje que les envió a los legisladores en el marco de su reunión plenaria, Sánchez Cordero reiteró el respeto del titular del Ejecutivo al Congreso de la Unión y dijo que ese respeto también es hacia los diputados de la Cuarta Transformación.

"Una relación estrecha como ocurre en cualquier democracia, a fin de que los objetivos comunes del Ejecutivo y su partido se reflejen en la agenda legislativa del Congreso. Morena es el partido en el gobierno, no el partido propiedad del gobierno. Es importante. Nuestra identidad y unidad, sobre todo unidad de propósitos, se fundan en la semejanza de ideales, de principios, de objetivo y metas que se expresan en la Cuarta Transformación, a la que le daremos un nuevo y fuerte impulso en el siguiente periodo ordinario de sesiones", describió.

A unos días de que inicie el proceso electoral del 2020-2021, la encargada de la política interior del gobierno federal dijo que en Gobernación serán respetuosos de la democracia y de los comicios.

"Recordemos que nuestro compromiso es con el pueblo de México, para empujar y consolidar la Cuarta Transformación. Por eso es que lo invito a reforzar el trabajo, a fin de que las iniciativas de Morena y de nuestro presidente salgan adelante, pero salgan en un ambiente de diálogo, en un ambiente de búsqueda de acuerdos con las bancadas de otros partidos", explicó.