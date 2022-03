Sánchez Cordero rechaza que haya postura neutral de México en conflicto Ucrania-Rusia

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, rechazó las aseveraciones del senador estadounidense, Bob Menéndez, en el sentido de que la postura neutral que México tiene ante el conflicto militar entre Rusia y Ucrania es una posición equivocada, ya que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se está poniendo del lado opresor que es "Rusia y Vladimir Putin".

En su cuenta de Twitter expuso que México ha condenado tanto la invasión contra Ucrania como la conducta rusa en el Consejo de Seguridad. "Lejos de un respaldo hipotético, lo que hemos dejado claro es una doble oposición de México ante la invasión rusa".

"Como presidenta de la Mesa Directiva del Senado mexicano considero necesario hacer algunas precisiones sobre los comentarios y la percepción incorrecta del senador Menéndez, respecto a la posición de nuestro país frente al conflicto entre Rusia-Ucrania". Argumentó que el gobierno mexicano ha mantenido una posición firme ante la ONU rechazando el uso de la fuerza y condenando enérgicamente la invasión rusa a Ucrania. "México ha demandado cesen las hostilidades, se inicie un diálogo y se proteja a las distintas poblaciones civiles".

Consecuentemente, agregó la senadora por Morena, México ha mantenido su condena enérgica en contra de la invasión rusa en el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Al senador Menéndez le invito respetuosamente a que revise la información, pública y transparente, del Gobierno de México, así como las declaraciones y posicionamientos de nuestro país ante los organismos internacionales", apuntó la ministra de la SCJN en retiro.

Recordó que en la Asamblea General, México votó junto con otros 140 países en favor de la resolución sobre la agresión contra Ucrania. "La Asamblea General sesionó de manera extraordinaria en parte por el llamado de México en el Consejo de Seguridad".

"El embajador mexicano -Juan Ramón- de la Fuente realizó un llamado en el Consejo de Seguridad en contra del veto que ejerció Rusia, mismo que bloqueó la resolución de dicho órgano", puntualizó.

Sánchez Cordero, subrayó que México apuesta por la defensa a la soberanía, a la integridad territorial y la independencia de Ucrania, a partir de un rechazo categórico desde las Naciones Unidas. "Demandamos el diálogo y la vía diplomática que prioriza la asistencia humanitaria ante el conflicto".

Respecto a las sanciones en conflictos internacionales, México nunca ha impuesto sanciones económicas de manera unilateral, añadió la líder del Senado mexicano.

"Por el contrario, ha hecho un llamado internacional para la solidaridad económica para atender las necesidades de apoyo humanitario, no de sanciones que pueden causar grandes daños a poblaciones civiles", añadió.

Cabe destacar que el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, dijo que la postura del presidente López Obrador no le sorprende en lo absoluto, sin embargo cree que es una posición "equivocada".

"No me sorprende que el presidente López Obrador tome esa posición, creo que es una oposición equivocada. Yo no creo que México quisiera que el mundo se mantuviera aislado si otro país estuviera invadiendo a México quisiera que la comunidad internacional estuviera sancionando a ese país que estuviera invadiendo a México, así que mantenerte al lado y mantenerte aislado del resto del mundo, es aliarte con el opresor y yo veo que México se está poniendo del lado del opresor que es Rusia y Putin", declaró.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el presidente López Obrador, respondió a la petición de parlamentarios de Ucrania a México para que envíen ayuda humanitaria y militar ante la invasión rusa. El presidente mexicano dijo que no enviará armas debido a que México es un país pacífico.