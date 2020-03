Sánchez Cordero rechaza que mujeres estén enojadas con AMLO

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), descartó que las mujeres estén enojadas con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aclaró que las manifestaciones y reclamos de este sector son originadas por "las violencias que sufren".

En un evento en la Segob, donde asistieron secretarias de Estado y responsables de distintas instituciones, la responsable de la política interior aseveró que las mujeres.

"Sí están enojadas, pero están muy enojadas por las violencias que sufren, por las violencias que sufren en sus familias, en sus centros de trabajo, en su ámbito laboral, en su ámbito privado, la violencia política, la violencia intrafamiliar, la violencia en todos sus ámbitos de su vida privada y pública, por eso están enojadas, no están enojadas con el gobierno".

En el evento, donde López Obrador recibió el espaldarazo de las mujeres de su gabinete, Sánchez Cordero indicó que las movilizaciones que ocurrirán este fin de semana serán contra el machismo y la estructura patriarcal, no contra las autoridades federales:

"Los movimientos son en contra de las violencias, en contra de la estructura patriarcal, en contra del machismo, en contra de lo que efectivamente sufren ellas y siguen sufriendo".

La secretaria reiteró que la violencia de género es un tema que les compete a todos, por lo que no sólo el gobierno tiene que crear estrategias para erradicar las agresiones contra las mujeres.

"Esta deconstrucción no es solamente un tema de gobierno, es un tema de la sociedad, de sus patrones, es un tema de todos: de las escuelas, de la educación, de la cultura. El gobierno no puede hacerlo todo, el gobierno no es violento, el reclamo es contra las violencias y estamos tratando de prevenir las violencias que sufren", señaló.

En el evento Olga Sánchez Cordero también informó que los días 25 de cada mes habrá una conferencia de prensa, a la que asistirán las mujeres del gabinete, para informar sobre la evolución y el avance de los programas destinados a ayudar a la población femenina.

"Cada día 25 de cada mes estaremos aquí, con los medios de comunicación, informando sobre los avances de estas acciones, de estas políticas de las secretarías de Estado. Hemos elegido el 25 porque como ustedes saben, cada día 25, está presente este día para erradicar y prevenir la violencia en contra de las mujeres", indicó Sánchez Cordero.

Previo a este anuncio, las titulares de las secretarías de Cultura, Previsión y Trabajo Social, Bienestar y Economía, así como las responsables del Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presentaron cuáles son los proyectos que desde sus instituciones impulsan contra la violencia de género.