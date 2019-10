Sánchez Cordero tacha de "capa de grasa" a los líderes sociales corruptos

La ministra de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, calificó este viernes de "capa de grasa" a los líderes sociales corruptos que tradicionalmente chantajeaban al Gobierno para conseguir dinero que no llegaba a los necesitados.



"Esta especie de capa de grasa o de cinturón de grasa se quedaba todo y no llegaban los recursos a la gente", declaró Sánchez Cordero durante la Reunión Anual de Industriales organizada por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) en León, ciudad del céntrico estado de Guanajuato.



La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) fue cuestionada por un empresario sobre las acciones que realiza el Gobierno contra los bloqueos a carreteras y asaltos a camiones de transporte que realizan grupos sociales en el país.



Sánchez Cordero aseveró que esto no ha surgido bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018, sino que "hace mucho tiempo que los grupos sociales pretenden ser escuchados con situaciones no adecuadas que violentan el Estado de derecho".



La secretaria dijo que el presidente dio la instrucción de "atender las causas" que generan el malestar social, dialogar con los colectivos que se sienten maltratados y entregar los recursos económicos directamente a los afectados en lugar de a los líderes de las protestas.



"Estamos tratando de atender las causas y quitar esta grasa que se constituyó durante muchos años, estas organizaciones que movilizaban a la gente y que se les daban recursos que prácticamente no llegaban a quienes efectivamente requerían apoyos", aseveró.



Sánchez Cordero admitió que bajo el actual gobierno siguen habiendo reivindicaciones obreras o campesinas que bloquean carreteras y con las que se intenta dialogar, pero reivindicó que "se acabó" el dar dinero de forma inmediata a los líderes de las movilizaciones.



La secretaria recordó que la primera medida que tomó en el cargo fue quitar las vallas de seguridad que bloqueaban la sede la Secretaría de Gobernación ubicada en la calle Bucareli de Ciudad de México.



"Abrí las calles de Bucareli para todas las personas para que podamos tener un diálogo permanente y constante pero sin un solo recurso económico que se les diera", sentenció.



La Reunión Anual de Industriales de la Concamin se celebra junto a la feria tecnológica que organiza la Hannover Messe y que ha traído a industriales alemanes a León para abordar la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas.



La Concamin, constituida en 1918, integra 47 cámaras nacionales, 14 cámaras regionales, 3 cámaras genéricas y 55 asociaciones de los distintos sectores productivos que existen en el país.