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Sanciona Tesoro de EU al CJNG

Vincula a dos mexicanos y nueve empresas asociadas al cártel para evadir impuestos

Por AP

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Sanciona Tesoro de EU al CJNG
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      WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una serie de sanciones y una nueva alerta bancaria dirigida al Cártel Jalisco Nueva Generación, la empresa criminal más poderosa de México.

      La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro impuso sanciones a dos mexicanos y nueve empresas dedicadas al transporte, los servicios financieros y el sector inmobiliario, acusados de estar vinculados a una red de robo de combustible asociada al cártel y destinada a evadir impuestos en México mientras genera decenas de millones de dólares al año para la organización criminal. Además, la unidad de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro emitió una alerta a instituciones financieras en la que señala focos rojos de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México en esquemas que implican evasión fiscal en México.

      "La acción de hoy pone de aliviar hasta qué punto los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando drogas mortales que matan a estadounidenses", dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

      La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha reconocido la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en 21 de los 32 estados de México, superando al poderoso Cártel de Sinaloa, que, según estimaciones, opera en 19 estados. El año pasado, el presidente Donald Trump designó al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

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      Las autoridades mexicanas han incautado en los últimos años millones de litros (galones) de diésel, gasolina y destilados de petróleo robados en estados que colindan con Texas. El crimen organizó perforaciones y desvía combustible hacia estaciones de servicio que están obligadas a comprar a los cárteles o lo vende directamente en las calles.

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