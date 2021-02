Sancionarán a empresa que transmitió video porno en el Metro CDMX

Tras el video pornográfico que se transmitió en una pantalla de publicidad de la estación Instituto del Petróleo de la Línea 5 del Metro, la titular del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía, informó que se sancionará a la empresa ISATV, que es la que tiene la concesión de estas pantallas.

"Hablamos con la empresa y quiero decirles que el Metro no aprueba ni tolerará este tipo de contenidos, por lo que se sancionará a la empresa que ostenta el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR)", dijo.

Expuso que pese a que la empresa dio a conocer su postura de manera pública, indicando que este video es ajeno a su programación y que fue solamente en una pantalla, se le pidió que revise su seguridad física y su seguridad a nivel red para que esto no ocurra.

"Se ha disculpado públicamente y además ya tiene una sanción por parte nuestra y pues quisiera decirles que vamos a hacer todo lo posible para que esto no se vuelva a repetir", expuso.

El Metro indicó que la sanción será económica y la determinará el Comité de Administración y Contratación de Áreas Comerciales y Espacios Publicitarios, del STC.