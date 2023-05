Sandra Ávila señala a Felipe Calderón de estar coludido con el narco

CIUDAD DE MÉXICO. - Sandra Ávila Beltrán, conocida como "La Reina del Pacífico", señaló a Felipe Calderón Hinojosa de estar coludido con el narcotráfico en una entrevista que cedió a la periodista Adela Micha para su canal de YouTube La Saga.

"El Gobierno, si el gobierno lo permite va a seguir pasando, si el gobierno no lo permite no va a pasar. Y cómo le dices al gobierno que no se involucre con ellos... Felipe estaba bien metido con el narco", declaró ante la periodista Adela Micha.

A quien le aseguró que declararle la guerra al narco, sólo fue un "slogan" y agregó que, en el juicio en contra de Genaro García Luna, exjefe de la Policía en el sexenio de Calderón, "ahí mencionaron a Felipe también"

Cuando la periodista le refutó que no había prueba de ello, Ávila Beltrán aseguró que ella lo vio, vivió y oyó.

Pero, no es la primera vez que Sandra señala al expresidente de tratos con el narcotráfico. En una entrevista que dio en agosto de 2022 al youtuber Doble G, aseguró que Felipe Calderón sostuvo un narco gobierno.

Mientras que en otra entrevista que "La Reina del Sur" que cedió al periodista José Luis Montenegro en febrero de 2023, la sobrina de Miguel Arellano Félix, incluso dio su punto de vista sobre García Luna, a quien acusó de ser un secuestrador.

En aquella ocasión compartió que: "Lo escuché en la prensa... Me enteraba que era un corrupto, asesino, secuestrador". Dicha declaración la sostuvo frente a Adela Micha a quien también le compartió una anécdota de cuando estuvo presa en Santa Marta Acatitla y llegó una persona por el Caso Martí.

"Cuando yo estaba en Santa Martha llegó una persona que iba por el caso Martí, pero ella era de la gente de García Luna y de Palomino. Yo notaba en ella nunca preocupación", relató.

Respecto al gobierno actual declaró: "creí que iba a ser mejor, no es lo que yo creí".