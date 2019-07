Sanjuana Martínez cierra su cuenta de Twitter

La directora de la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex), Sanjuana Martínez, dio de baja su cuenta de Twitter. Uno de sus últimos mensajes en esa red social fue el fin de semana, cuando emitió un tuit que definió como denuncia.

"Estamos bajo ataque en esta red (...) Diariamente recibimos entre 3000 y 4000 mensajes de Bots. Estamos identificando cuentas, direcciones y el origen. Son ataques orquestados que difunden montajes para dañarnos", escribió Martínez.

Además del mensaje, la directora de la agencia subió a su red diagramas en los que llamaron la atención nombres de periodistas como Rafael Cabrera (@raflescabrera), Luis Pablo Beauregard (@luispablob) y Mariano Riva Palacio (@JMRivaPalacio), además de portales de noticias como Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) y Los Ángeles Press (@losangelespress), entre muchos otros usuarios que fueron calificados por la funcionaria como bots creados y pagados a un costo de cientos de miles de pesos. Ante ese mensaje, decenas de ciudadanos respondieron en redes a la titular señalando que esas cuentas no eran de bots.

La directora de Notimex había utilizado su cuenta de Twitter, que ella había definido como "cuenta personal", de manera continua para pelearse con ciudadanos que criticaban su trabajo al frente de la agencia o su forma agresiva de responder a la ciudadanía y a la prensa en las redes sociales, a veces incluso bloqueando a usuarios.

Martínez fue ratificada por el Senado de la República como directora de Notimex el 19 de marzo. Desde entonces, la agencia de noticias del Estado se ha visto inmersa en una crisis laboral, editorial y presupuestal.

La semana pasada, extrabajadores de Notimex se manifestaron afuera de Palacio Nacional porque dijeron que fueron despedidos de forma injustificada, además de que acusaron que la empresa solamente ofrece liquidaciones del 40%. Hoy por la mañana, los extrabajadores se volvieron a manifestar afuera de Palacio.

La agencia también se ha convertido en tendencia en redes sociales por sus errores continuos, como el uso del término "think thank" (en lugar de think tank) que escribió erróneamente el canciller Marcelo Ebrard y la editorialización de la nota para justificar a éste, y la iniciativa de verificar información publicada por otros medios, sin aclarar los criterios de selección de noticias a revisar ni la metodología para hacer esto, por mencionar algunos casos.