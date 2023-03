Santiago Nieto lamenta exclusión de Humphrey para presidencia del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Santiago Nieto, encargado de despacho de la PGJ de Hidalgo, lamentó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó la exclusión de la consejera Carla Humphrey para el proceso de la presidencia del INE.

"México pierde la oportunidad de construir un órgano electoral más sólido y no polarizado, con una extraordinaria mujer que ha entregado grandes victorias a la paridad y la democracia. Todo mi amor y admiración para Carla Humphrey", escribió el esposo de la consejera.

La Sala Superior determinó, con cuatro votos a favor y uno en contra, que la consejera está impedida constitucionalmente para participar en la convocatoria, ya que sería considerada como reelección.

La consejera Humphrey argumentó que no se trataba de reelección, ya que los cargos de consejera y consejera presidenta son distintos. Sin embargo, esta consideración no fue compartida por la mayoría de la Sala Superior del TEPJF.