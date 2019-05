Sargazo, la pesadilla vuelve a playas de Cancún

La pesadilla ha regresado al Caribe Mexicano y las playas de centros turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum, comienzan a recubrirse de altos volúmenes de sargazo, que tiñen de ocre sus aguas azul turquesa.

Sin embargo, el problema aqueja nuevamente a más de 30 países, territorios y protectorados del Caribe, de acuerdo con la Red de Monitoreo del Sargazo-Cancún, que ha reportado la presencia de la macro alga en las costas de Cuba, Islas Turcas y Caicos, Inagua, Las Bahamas, Jamaica, Grand Caimán, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Belice y Honduras.

En la lista se menciona a todas las islas del arco de las Antillas Menores como: Islas Vírgenes Británicas, Saint John, Saint Thomas, Culebra, Antigua y Barbuda, Montserrat, Guadalupe, Martinica, Dominica, Santa Lucía, Barbados, San Vicente y las Granadinas, Granada, Trinidad y Tobago, Curazao, Isla Margarita, Aruba, la Costa atlántica de Brasil, Guayana Francesa, Surinam y Guyana, así como la Península de la Florida en los Estados Unidos.

Playas con presencia de sargazo

Conforme al reporte de hoy, se espera que el arribo masivo de sargazo continúe en las Playas de los municipios de Puerto Morelos, Solidaridad (Playa del Carmen), Cozumel, en su costa oriental; Tulum, Felipe Carrillo Puerto (Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an), zona costera de Bacalar y Othón P. Blanco (Mahahual, Xcalak y Bahía de Chetumal).

La franja costera más afectadas este martes, está entre Playa del Carmen, Akumal, Chemuyil, Caleta Tankah, Tulsayab y Tulum, en la Riviera Maya.

Gobierno federal no ha asignado presupuesto al combate del sargazo

La alcaldesa de Cancún, "Mara" Lezama, ha reconocido que el problema es altamente grave por la velocidad en que arriban los volúmenes de macroalgas, en cuestión de "horas" -dijo- y sin que se hayan destinado recursos federales para hacer frente al tema.

A nivel local, el ayuntamiento sostiene la limpieza de las playas con recursos de zona federal marítimo terrestre, que corresponden a la vigilancia y limpieza del litoral, así como con recursos del derecho que fue creado para el Saneamiento Ambiental.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ha expresado en distintos foros, lo mismo al titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, que a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco Ortiz Mena, que el asunto es competencia del gobierno federal.

El gobierno estatal solicitó 405 millones de pesos para iniciar una estrategia integral, ésta plantea cosechar el sargazo en mar abierto a través de embarcaciones especiales y aquello que logre llegar a la hasta, recogerlo, separarlo y procesarlo. No ha habido respuesta.

Turisteros acuden al Senado

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón, acompañado de directivos de la Coparmex y de la Asociación de Clubes de Vacacionistas (Acluvac), acudieron al Senado para pedir el respaldo del gobierno federal en dos temas cruciales: Definiciones sobre el presupuesto para la promoción institucional de los destinos turísticos y para atender el recale masivo de sargazo.

"El tema del sargazo debe verse como una prioridad nacional y de desastre natural, las afectaciones son de índole turístico y social porque al provocarse una disminución de visitantes se reduce la fuerza laboral y repercute en la productividad de las empresas", dijo ahí Cintrón, quien añadió que en esta temporada vacacional se experimentó una caída del 20%, derivada de la problemática.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón, quien dio entrada a los empresarios, pidió a sus homólogos instalar una mesa de trabajo para construir un marco legal que permita solucionar el problema.

La legisladora ha propuesto modificar la Ley General de Protección Civil para que la presencia masiva de sargazo sea considerada una "emergencia" o "desastre natural".

"El recale del sargazo se ha presentado en las costas mexicanas en los últimos cinco años y en este tiempo el Gobierno Federal ha estado ausente para atender esta problemática de competencia federal; este fenómeno natural es tan grande que los esfuerzos locales de empresarios, universidades y autoridades locales no ha sido suficiente", expresó.

El presidente local de Coparmex-Cancún, Adrián López, aclaró que el impacto negativo del sargazo no afecta sólo en el ámbito turístico, pues sus consecuencias son de alcance nacional.

"Necesitamos que el Gobierno Federal entre con protocolos, recursos para atender este problema, no basta con lo que estamos haciendo de manera local", dijo.

Piden que el tema sea declarado "emergencia nacional"

Presente en calidad de moderador, el senador por Morena, también de Quintana Roo, José Luis Pech, coincidió en que urge asignar presupuesto al problema, pero también establecer mecanismos de transparencia en el gasto que conlleve.

El tres de abril pasado, durante una sesión llevada a cabo en el Congreso del estado, se dio lectura a la solicitud hecha por el ayuntamiento de Puerto Morelos, para que la legislatura exhortara al Congreso de la Unión, a declarar el arribo masivo de sargazo en las costas de Quintana Roo, como un "fenómeno natural perturbador", a fin de que se pueda acceder a recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), para atenderlo.

El senador, Ricardo Monreal, adelantó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presentará un punto de acuerdo para que el tema sea atendido con urgencia.

El 19 de febrero, los senadores por Morena, Marybel Villegas y Eduardo Murat, presentaron una iniciativa de ley para prevenir el arribo masivo de sargazo y darle un manejo final adecuado que permita reusarlo.

Villegas Canché, senadora quintanarroense explicó que el recale de macroalgas afecta además a la industria pesquera y pega directamente a las familias que viven del turismo y ven disminuido su ingreso al descender la ocupación, pues las y los vacacionistas cancelan su vista a playas del estado ante la presencia del sargazo.