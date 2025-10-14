logo pulso
SAT aclara situación con trabajadores en manifestación

El SAT se pronuncia sobre las acusaciones de amenazas a trabajadores en protesta

Por El Universal

Octubre 14, 2025 04:29 p.m.
A
SAT aclara situación con trabajadores en manifestación

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que de ninguna manera ha respondido con amenazas contra los trabajadores que salieron a manifestarse este martes.

Por el contrario, informó que está atendiendo las solicitudes de los trabajadores con el apoyo de las Secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social.

La dependencia indicó que mantiene comunicación con los trabajadores para escuchar sus solicitudes y afirmó que las actividades al interior de sus oficinas se llevaron a cabo con normalidad en la mayoría.

En una tarjeta informativa, afirmó que mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores en un marco de respeto y responsabilidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El SAT indicó que los servicios de manera presencial se llevaron a cabo sin problemas en 155 de un total de 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios que tiene en todo el país.

Reportó que únicamente suspendieron operaciones las oficinas ubicadas en Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco; y en Ciudad de México sedes Oriente y Sur.

Para los contribuyentes que no pudieron realizar su trámite, destacó que se les notificará la reprogramación de su cita, vía correo electrónico.

En caso de tener cualquier duda o aclaración pueden comunicarse al Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx, para recibir asesoría, o bien, a Marca SAT en el número 55 627 22 728.

SLP

El Universal

El SAT se pronuncia sobre las acusaciones de amenazas a trabajadores en protesta

