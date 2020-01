SAT rechaza que pueda existir terrorismo fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.- En el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no se promoverá el terrorismo fiscal ni ser inquisidores de los contribuyentes, dijo a diputados y senadores la nueva jefa del órgano recaudador de impuestos, Raquel Buenrostro.

"Desde aquí? decimos que el SAT no promueve ni promoverá jamás lo que llaman terrorismo fiscal. No somos inquisidores y menos de las clases medias y populares, ya que la clase media por años han sido los ciudadanos que han contribuido cautivamente al sistema tributario de este país", manifestó.

Al comparecer ante la Tercera Comisión de trabajo de la Permanente, afirmó que el SAT no es el enemigo de los pagadores de impuestos, ni de los ciudadanos de a pie. Por el contrario, afirmó, es una institución para atender a la ciudadanía, no para perseguirla. "No es nuestra intención que el ciudadano de a pie, el profesionista o pequeños comerciantes y empresarios nos perciban como enemigos; somos servidores públicos que estamos para ayudarlos y facilitarles las cosas", dijo.

Afirmó: "no queremos ni pretendemos cargarle la mano al contribuyente que ha aportado a través del IVA y el ISR".