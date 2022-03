Saturación y costos: todas las vías llevan al AIFA

Los precios al alza de la turbosina y la declaratoria de saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) son factores que presionarán a las aerolíneas a ampliar operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), próximo a inaugurarse, señalan expertos.

A esas circunstancias se suman la degradación de la aviación mexicana a categoría 2 por parte de las autoridades de Estados Unidos desde mayo pasado, así como una tarifa de uso de aeropuerto (TUA) en la terminal de Santa Lucía de menos de la mitad que la que se cobra en el AICM, de acuerdo con los valores vigentes.

La saturación declarada la semana pasada ocasionará una menor disponibilidad de horarios de aterrizaje y despegue, por lo que las aerolíneas deberán valorar si operan en el AIFA o en el Aeropuerto Internacional de Toluca para seguir creciendo, dijo Juan Antonio José, consultor y analista de aviación.

"El decreto [de saturación] tiene como objetivo: váyanse al AIFA. Si quieres crecer, explotar el mercado del Valle de México, ahí está el Felipe Ángeles, que a las aerolíneas no les parece tan atractivo hasta ahorita", señaló.

Con la declaratoria se instruyó al coordinador de horarios del AICM para que "lleve a cabo la revisión" y, en su caso, "proponga la modificación" de las bases para asignar horarios de aterrizaje y despegue (slots).

El consultor comentó que bajo esta declaratoria de saturación se podría dar el caso, por ejemplo, de que la aerolínea española Iberia solicite una nueva frecuencia en el AICM y ya no se la otorguen, quedándole como única opción el Felipe Ángeles o Toluca.

Si rechaza la opción, podría subir tarifas en los vuelos Madrid-México, pero también cabildear para que a Aeroméxico no le den más horarios en la misma ruta.

"Se pueden cometer muchas arbitrariedades. Se está decretando artificialmente y políticamente una saturación", advirtió Juan Antonio José.

Aerolíneas consultadas por EL UNIVERSAL declinaron comentar sobre la declaratoria de saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En el decreto de saturación, la Agencia Federal de Aviación Civil argumentó que en los últimos 10 años la flota de las aerolíneas que operan en el AICM cambió, al incorporar aeronaves de fuselaje más ancho. Esto elevó 47% el número de pasajeros que recibió el aeropuerto entre 2014 y 2019, al pasar de 34 a 50.3 millones.

Andrés Remis, experto en derecho aeronáutico y aeroportuario de Santamarina + Steta, dijo que aunque el decreto no indica que las aerolíneas se verán afectadas de manera directa, habla de instrucciones al coordinador de horarios del AICM para que revise y modifique las bases generales para asignar slots.

En un futuro, dijo, si un vuelo salía a las 7:00 de la mañana hacia Guadalajara, es probable que ya no esté disponible en atención al comité de horarios del AICM.