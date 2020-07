Saturados 7 hospitales Covid del IMSS e ISSSTE en Tamaulipas

La titular de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, afirmó que se agudiza la población hospitalaria por Covid-19 en la entidad, con siete hospitales al 100 por ciento, cuatro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y tres del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Al día de hoy tenemos al 100 por ciento tres unidades hospitalarias del IMSS (en Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y en Matamoros) y cuatro unidades hospitalarias del ISSSTE (Tampico, Reynosa, Matamoros y Ciudad Mante)", detalló Molina.

Pidió a la población no evadir la realidad y mantener las medidas de prevención, al dar a conocer que en el reporte de este domingo, la SST confirma 356 nuevos casos de Covid y 16 nuevas defunciones, por lo que urgió a quedarse en casa el mayor tiempo posible para disminuir contagios.

El conteo oficial asciende a 14 mil 930 confirmados, de los cuales 8 mil 318 se han recuperado y 915 han fallecido a nivel estatal.

"Tamaulipas continúa sufriendo el impacto de la pandemia por Covid-19. Los casos no disminuyen, la curva no se ha aplanado y los fallecimientos lamentablemente se siguen presentando", dijo.

Mencionó que quienes integran el sector salud se reunieron para implementar estrategias inmediatas que permitan reconvertir más camas para la atención de la población, "a la fecha se encuentran hospitalizados en la entidad 408 pacientes positivos y 293 sospechosos a Covid-19".

Afirmó que desde el inicio de la emergencia sanitaria la inversión ha sido estatal para hacer frente a la pandemia, "hoy exhorto al gobierno federal para que a través de sus instituciones de salud den a la brevedad posible respuesta para el apoyo necesario".

Añadió que, en el estado han trabajo de manera coordinada, apoyando con equipo médico, hospitalario, medicamentos y recursos humanos a los hospitales del Seguro Social, del ISSSTE, así como al Hospital Regional de Alta Especialidad, para proteger la salud de las y los tamaulipecos que hoy padecen los graves efectos de esta enfermedad.

"Hago el llamado a la población una vez más, en vista de que estamos cerca de saturar al sistema hospitalario, a que intensifiquen las medidas de prevención y eviten exponerse a un contagio. Lo más importante es disminuir la transmisión del virus. Cuídate tú, cuida a los tuyos".