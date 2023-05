Saxofonista Elena Ríos denuncia hackeo y amenazas a su padre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente a un intento de feminicidio mediante un ataque perpetrado con ácido, denuncia un hackeo a su cuenta de twitter y amenazas de muerte a su padre, así como la constante vigilancia en redes sociales. "Denuncio públicamente estos actos que mi agresor sigue haciendo contra de mí y mi familia", recalcó.

Lo joven oaxaqueña reiteró además: "Pido su apoyo, sí tengo miedo, pero el miedo ya no me va a paralizar".

La vigilancia por medio de redes sociales sería llevada a cabo por una de las hijas de Vera Carrizal.

Cabe destacar que Juan Antonio Vera Carrizal es uno de los autores implicados en el ataque con ácido y el cual sigue en prisión preventiva en Tanivet, Oaxaca y quién en reiteradas ocasiones ha intentado ampararse, lo cual no ha logrado.

La saxofonista oaxaqueña, en el mes de febrero, difundió una petición en la plataforma Change.org para tipificar como feminicidio los ataques con ácido en México.

Dicho documento explica lo que conlleva sobrevivir a este tipo de violencia ácida en México.

"Sobrevivir a este tipo de feminicidio conlleva someternos a violencia institucional y procesos de recuperación física, psicológica y psiquiátrica además de que el 95% de estas crímenes siguen en la impunidad debido a la excesiva corrupción y complicidad de las fiscalía", expresó Ríos en la plataforma.

Recientemente se presentó la Ley Malena en el Congreso de la Ciudad de México, sin embargo, con esta petición se busca que también "se establezca en todos los congresos de México y que sea una ley federal".