SCJN avala extinción de fideicomisos ordenados por AMLO
Determinó que la eliminación en 2020 fue legal y motivada para atender la pandemia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la extinción de varios fideicomisos y fondos ordenada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 2020, bajo el argumento de concentrar recursos para atender la pandemia por Covid-19.
SCJN valida extinción de fideicomisos 2020
En sesión ordinaria de este martes, el pleno determinó que no hubo violaciones con "potencial invalidante" en el proceso legislativo, mediante el cual se eliminaron los fideicomisos, y consideró que la decisión del Congreso se sustentó en una motivación ordinaria suficiente, dado que los fondos y fideicomisos son mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo Federal para el ejercicio de sus atribuciones.
Impugnaciones y análisis del máximo tribunal
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por lo que enfatizó que la modificación de los mecanismos no afecta algún derecho fundamental porque no elimina las obligaciones del Estado al respecto y solo se varía la forma de cumplirlas, sin que corresponda a la SCJN decidir la idoneidad de las políticas públicas que, en el caso, no se aprecian abiertamente inconstitucionales.
De esta manera, el máximo tribunal del país concluyó el análisis y revisión de las impugnaciones promovidas por legisladores de oposición contra la extinción de 109 fideicomisos y fondos realizada por López Obrador, con la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión.
Claudia Sheinbaum destaca la importancia de fideicomisos bien definidos en México
La presidenta mexicana enfatiza la necesidad de claridad en el manejo de fondos públicos
En enero pasado, la Suprema Corte desechó impugnaciones de ocho gobernadores de oposición a Morena contra el decreto que eliminó 109 fideicomisos, al considerar que no afectaba las atribuciones de los estados.
no te pierdas estas noticias
SCJN avala extinción de fideicomisos ordenados por AMLO
El Universal
Determinó que la eliminación en 2020 fue legal y motivada para atender la pandemia
PRI adelanta voto en contra del 'Plan B' de reforma electoral
El Universal
El coordinador del PRI en el Senado advierte que busca favorecer a Morena en 2027
Otorgan prisión domiciliaria a Doña Carlota, acusada por doble homicidio
El Universal
La medida incluye uso de brazalete electrónico y prohibiciones específicas para proteger a víctimas y evitar fuga.