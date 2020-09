SCJN tiene 20 días para resolver sobre la pregunta de consulta

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá un plazo de 20 días naturales para determinar la constitucionalidad de la pregunta y propuesta de consulta para enjuiciar a 5 expresidentes.

Esta mañana de martes el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, recibió la solicitud formal de consulta popular para enjuiciar a los últimos 5 expresidentes, enviada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

A la entrega asistió el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Julio Scherer, y el presidente de la Mesa Directiva, Óscar Eduardo Ramírez.

"Cuando la solicitud de consulta popular la hace el titular del Ejecutivo, el Senado de la República debe turnarla y enviarla de inmediato al Poder Judicial de la Federación, particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación", dijo al recibir el documento esta mañana en la sede de la Jucopo.

"El presidente de la Mesa Directiva iniciará la substanciación y hoy mismo habremos de turnarlo y enviarlo a la SCJN quien dispondrá de 20 días naturales para emitir una resolución sobre la constitucionalidad o no de la pregunta".

Se prevé que hoy por la tarde, los promoventes de la iniciativa ciudadana de Morena, entregarían su propia solicitud y también su propuesta de pregunta. Monreal dijo que la propuesta del presidente no será discutida en la Cámara y será enviada de manera directa a la SCJN; también agregó que los Senadores del grupo parlamentario de Morena ya no enviará la propuesta que había trabajado.

Dijo que la determinación de los nombres que incluyó el Poder Ejecutivo en su propuesta se tomó con base en la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la figura jurídica constitucional.

"El presidente está en su derecho. La Corte tendrá que ejercer su derecho de decir 'es o no' constitucional".