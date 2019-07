SCT analiza qué contratos de internet serán renovados

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, aseguró analizan qué contratos de internet serán renovados, como la Red NIBA, que conecta a la UNAM, la UAM, centros de investigación y hasta hospitales.

"Cuando llegamos nosotros se planteaba que tenía 111 mil sitios y nos encontramos que estaban conectados solo 40 mil, algunos estaban en proceso, otros ya vencieron, entonces estamos viendo cuales vamos a renovar como los de la Red NIBA que es de la que se quejaron los universitarios y estamos revisando".

Al término de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario aseguró que algunos de esos contratos sí son onerosos porque estaban seleccionado mal los puntos, que ya había una conexión.

"Entonces queremos llegar a donde no llegan los concesionarios porque la selección no era tan estricta y es lo que estamos revisando".

El lunes pasado EL UNIVERSAL dio a conocer el 47% de las escuelas, universidades como la UNAM, hospitales y oficinas de gobierno que eran parte de los 101 mil sitios públicos del programa México Conectado desarrollado en la administración de Enrique Peña Nieto, ya no tienen el servicio.

La SCT explicó que los sitios dejaron de tener acceso a internet "debido a que los contratos que soportaban la conectividad llegaron al término de su vigencia".