SCT despidió al 45% del personal de los Centros de Inclusión Digital por recorte

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) despidió a 45% del personal que laboraba en los Centros de Inclusión Digital (CID) por recorte presupuestario.

Esta acción se anticipó al decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado dos de abril donde se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos.

Los Centros de Inclusión Digital, antes México Conectado, forman parte del fideicomiso e-México de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Con la extinción de los fideicomisos, los CID quedarán sin recursos para operar, opina Jorge Bravo, analista de Digital Policy and Law.

El fideicomiso e-México cumple con los requisitos del decreto para ser eliminado, "pues no fue hecho por mandato de Ley", dijo Bravo.

Al cierre del sexenio anterior había 288 personas, entre profesores y personal administrativo, que laboraban en los 32 Centros de Inclusión Digital, los cuales se mantuvieron en el primer trimestre de 2019.

Sin embargo, en abril la cifra se redujo y se mantuvo al menos hasta diciembre del año pasado en 160 colaboradores, de acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL a través de Transparencia.

"El desmantelamiento de estos Centros de Inclusión Digital es una agresión directa y un daño inmediato al derecho a la educación, a la salud, a la libertad de expresión que garantiza la Constitución vía las Tecnologías de Información y el internet", comentó Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law.

El acceso a la tecnología tiene que ver con derechos fundamentales en el que la inclusión digital se relaciona con el derecho al acceso a internet, a los servicios de telecomunicaciones y a las Tecnologías de la Información (TIC's).

"En el artículo sexto de la Constitución dice que el gobierno debe crear una política de inclusión digital universal, cuestión que ni Peña Nieto hizo ni este gobierno ha recuperado.

"La falta de política pública está marginando a los mexicanos del bienestar que brinda la digitalización", señaló Negrete. "Los centros se encuentran en las zonas más pobres del país y esto se olvida", agregó.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto se crearon 32 Puntos México Conectado, ahora Centros de Inclusión Digital, donde se capacita a la población sobre temas de tecnología como robótica, emprendimiento e innovación, inclusión digital e inglés.

En estos sitios se pasó de contar con nueve empleados por cada centro a cinco colaboradores.

Los vulnerables. Gonzalo Rojón, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU), dijo que en el país se carece de capacidades digitales, sobre todo las personas que se encuentran en zonas alejadas y que tienen poca conectividad.

Estos ciudadanos poco a poco van familiarizándose con estos servicios y necesitan educarse en el uso de las tecnologías. "Una vez que tengan el acceso y el dispositivo no importa lo que estén haciendo, aunque sea para jugar, pues adquieren capacidades digitales".

Hay que considerar estos lugares donde acaba de llegar la conectividad, los precios de los servicios bajaron, pero no cuentan con capacidades digitales, destacó Rojón.

"Que se eliminen los colaboradores que ayudan definitivamente va a tener un impacto, creo que es mejor tenerlos que no tenerlos, no es una buena noticia eliminar a personas que se encargan de enseñar capacidades digitales a personas que hoy no las tienen".

Eliminan clases de inglés. Personal que labora en estos Centros dijo a EL UNIVERSAL que se eliminaron las clases de inglés y se despidió personal debido a los recortes presupuestarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Salma Jalife, subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT, comentó que se analiza el esquema a adoptar para las capacitaciones relacionadas con el idioma inglés.

Por otra parte, el año pasado informó que se trabaja en un "nuevo modelo educativo, financiero y operativo en los 32 Centros de Inclusión Digital de la SCT en toda el país".

Mientras tanto, en los CID desconocen el nuevo programa, aunque en mayo pasado se informó la implementación de un nuevo modelo de desarrollo y formación de habilidades en los centros. Y los usuarios han enfrentado la falta de cursos de inglés y cambios de sede como el Centro de la Ciudad de México que migró de Iztacalco a Iztapalapa.

Al respecto, personal comenta que los usuarios que anteriormente acudían al Centro en Iztacalco no pueden acceder a la zona y cursos debido al cambio de ubicación.

Digitalización limitada. La evidencia sugiere que las personas en México se benefician de las oportunidades de la transformación digital en un grado limitado y además enfrentan una serie de riesgos, advirtió el análisis "How is life in a digital age?" de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publicado el año pasado.

El acceso a internet sigue siendo limitado en los hogares del país y, comparado con otros países de la OCDE, son pocos los estudiantes con acceso a recursos digitales en las escuelas.

"Las actividades clave en línea, como la educación en línea o la búsqueda de información de salud en línea, no se aprovechan ampliamente en comparación con otros países de la OCDE", destaca el estudio.